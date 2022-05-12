Канцлерка ФРН Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня

15:49 09 серпня Київ, Україна

Як стало відомо, напередодні Дня Незалежності до Києва прибуде канцлерка ФРН Ангела Меркель. Візит запланований на 22 серпня. Метою візиту стануть переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Теми переговорів поки невідомі.

"Федеральна канцлерка ФРН пані Ангела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини і інші актуальні питання", - підтвердив інформацію прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Як відомо, в Україні 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, на якому очікують представників до 40 країн.

А на наступний день в Україні відзначатимуть 30-річчя незалежності.

Нагадаємо, Зеленський 12 липня провів зустріч з Меркель в Берліні.