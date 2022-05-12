Канцлерка ФРН Ангела Меркель відвідає Україну 22 серпня

Як стало відомо, напередодні Дня Незалежності до Києва прибуде канцлерка ФРН Ангела Меркель. Візит запланований на 22 серпня. Метою візиту стануть переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Теми переговорів поки невідомі.
Як відомо, в Україні 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, на якому очікують представників до 40 країн.
А на наступний день в Україні відзначатимуть 30-річчя незалежності.
Нагадаємо, Зеленський 12 липня провів зустріч з Меркель в Берліні.
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