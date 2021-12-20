Канада вводить нові санкції проти РФ через окупацію Криму

07:42 30 березень Київ, Україна

Уряд Канади ввів санкції проти 2-х громадян і 4-х компаній Російської Федерації, причетних до незаконної анексії Криму.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади.

«З моменту незаконної окупації і анексії Криму в 2014 році уряд Росії постійно порушує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Росія серйозно порушувала права людини і зловживала щодо жителів Криму. Вона також створила свою армію на півострові, розселила сотні тисяч громадян Росії в Криму і продовжує руйнувати історичну спадщину українського і кримськотатарського народів», - йдеться в заяві МЗС.

Міністр Марк Гарно також підкреслив, що це рішення підтримує непохитну прихильність Канади суверенітету України і її народу, «який продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії».

«Канада продовжує закликати Росію припинити свою незаконну окупацію і звільнити всіх незаконно затриманих політичних в'язнів. Наші нові заходи узгоджуються з діями, розпочатими Європейським Союзом і Сполученим Королівством, оголошуються в координації з Австралією і доповнюють раніше введені санкції», - додали в канадському відомстві.

Під нові обмеження потрапили дві фізичні особи та чотири підприємства в Криму:

генеральний директор «Гранд Сервіс Експресу» (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;

глава «Мостотрест» Леонід Риженькін;

ВАТ «Ленпромтранспроєкт»;

ФГУП «Кримська залізниця»;

«Кримська перша страхова компанія»;

ВАТ «Управління будівництва залізниці Беркакит - Томмот - Якутськ».

Обмежувальні заходи мають на увазі заморожування активів росіян і компаній РФ і заборону на торгові операції в Канаді.