Канада вводить нові санкції проти РФ через окупацію Криму

Уряд Канади ввів санкції проти 2-х громадян і 4-х компаній Російської Федерації, причетних до незаконної анексії Криму.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади.
Міністр Марк Гарно також підкреслив, що це рішення підтримує непохитну прихильність Канади суверенітету України і її народу, «який продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії».
Під нові обмеження потрапили дві фізичні особи та чотири підприємства в Криму:
- генеральний директор «Гранд Сервіс Експресу» (оператор залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганов;
- глава «Мостотрест» Леонід Риженькін;
- ВАТ «Ленпромтранспроєкт»;
- ФГУП «Кримська залізниця»;
- «Кримська перша страхова компанія»;
- ВАТ «Управління будівництва залізниці Беркакит - Томмот - Якутськ».
Обмежувальні заходи мають на увазі заморожування активів росіян і компаній РФ і заборону на торгові операції в Канаді.
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