В Україні почалося медичне сортування. Очікуємо проблему з реанімаційними ліжками

07:19 13 листопада Київ, Україна

На сьогодні навіть резерв перепрофільованих ліжко-місць практично вичерпаний, очікується дефіцит і з реанімаційними місцями. У багатьох лікарнях Одеси медики змушені робити вибір і госпіталізувати тільки "дуже важких пацієнтів".

Про це розповів головний лікар Одеської обласної лікарні (2005-2010) Сергій Калинчук.



"По суті те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми сьогодні не госпіталізуємо пацієнтів, по суті, із середнім ступенем тяжкості", - пояснив він.



За словами Калинчука, тільки протягом минулої доби співробітники "швидкої" отримали близько сотні викликів до пацієнтів з COVID-19. З них 70 хворих потребували госпіталізації.



"Це після тих нових протоколів госпіталізації, які ввело МОЗ з початку цього тижня. Це дуже важкий стан. Це пацієнти, у яких декомпенсована супутня патологія; пацієнти з важкими гіпертонічними станами і важким цукровим діабетом, яким і так за визначенням показана вже госпіталізація", - розповів він.



Медик вважає, що незабаром "те, що відбувається в Одесі, буде і в інших містах України".



"Два тижні тому ми з вами бачили, як стоять черги зі швидкої допомоги біля приймальних відділень клінік, які займалися COVID-19. Сьогодні ці черги стали меншими, але завдяки тому, що практично 350 ліжок міських лікарень були перепрофільовані, - зауважив Калинчук. - Це такі відділення, як опікове, кардіологія, неврологія і т.д."



За його словами, резерв цих ліжок і персоналу "дуже обмежений", а крім того, незабаром "буде проблема вже з реанімаційними ліжками".