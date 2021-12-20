Якими будуть правила відвідування шкіл з 1 вересня

11:13 15 липень Київ, Україна

Розроблено і підготовлені до затвердження нові правила відвідування закладів середньої освіти на новий навчальний рік. В умовах епідемії організація освітнього процесу не може залишатися незмінною. В даний час готуються всі необхідні нормативи для учнів і співробітників шкіл.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу в середу, 15 липня. Так, всі повинні будуть вимірювати температуру. При значенні 37,2 і вище всіх дітей і працівників установ не допускатимуть до навчання і роботи.

"Батьки, які приводять дітей в школу, повинні користуватися масками, коли заходять до школи. У школі повинні бути антисептики, і діти повинні ними користуватися ", - зазначив Степанов.

Також в МОЗ найближчим часом повідомлять і інші правила щодо відвідування шкіл з вересня.