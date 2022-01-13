Яким буде початок вересня. Актуальна погода

06:30 01 вересень Київ, Україна

За прогнозами синоптиків, на початку вересня погода в Україні буде сухою та спекотною: температура може піднятися до +37 градусів.



На півдні та сході очікується + 32, + 37 градусів. На півночі та в центрі повітря прогріється до +32. Тільки на заході спека буде не такою агресивною, проте в цьому регіоні очікуються дощі з грозами.



Втім, на решті території спека протримається майже весь тиждень.



За прогнозами синоптиків, літо ще затримається в Україні на кілька тижнів і поступиться осені лише у другій половині вересня.



Синоптики також відзначають, що протягом трьох останніх місяців в Україні випало не більше половини, а іноді й менше, норми опадів.



Найбільше посуха вдарила по центральним, східним і південним областям, зокрема, Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.