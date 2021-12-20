Які COVID-вакцини отримає Україна

16:16 07 квітень Київ, Україна





В цілому Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин від



Про це Степанов розповів на засіданні уряду 7 квітня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на сьогодні є домовленості про постачання вакцини проти коронавірусу з декількома виробниками.В цілому Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин від COVID . Перші контракти на поставку в Україну вакцини можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.Про це Степанов розповів на засіданні уряду 7 квітня.

"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - сказав Степанов.

Що стосується конкретних виробників, то це: