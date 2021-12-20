Які COVID-вакцини отримає Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на сьогодні є домовленості про постачання вакцини проти коронавірусу з декількома виробниками.
В цілому Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин від COVID. Перші контракти на поставку в Україну вакцини можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Про це Степанов розповів на засіданні уряду 7 квітня.
В цілому Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин від COVID. Перші контракти на поставку в Україну вакцини можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
Про це Степанов розповів на засіданні уряду 7 квітня.
"На сьогодні у нас є контракти на поставки 24 млн доз вакцин", - сказав Степанов.
Що стосується конкретних виробників, то це:
- Novavax - 10 млн доз вакцини, поставки почнуться в липні 2021 року;
- Covishield - 3 млн доз вакцини (500 тисяч вже майже використали), 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
- Sinovac - 2 млн доз, 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
- Pfizer - 10 млн доз вакцини, постачання протягом року;
- 8 млн доз вакцини через глобальний механізм COVAX (різні виробники).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі