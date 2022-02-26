Які країни і авіакомпанії бойкотують повітряний простір Білорусі

Після гучного інциденту з літаком Ryanair, який під загрозою винищувача Збройних сил Білорусі змусили зробити посадку в аеропорту Мінська, багато авіакомпаній і держави порекомендували своїм авіаперевізникам уникати повітряного простору над Білоруссю. Список країн постійно оновлюється.
На цей момент відмовилися від польотів над цією територією:
французька авіакомпанія AirFrance;
британська British Airlines;
німецька Lufthansa;
литовська АviaSolutions;
литовська KlasJet;
латвійська АirBaltic;
нідерландська KLM;
скандинавська SAS;
угорська Wizz Air;
австрійська Austrian Airlines;
фінська Finnair;
польська LOT;
сінгапурська Singapore Airlines;
іспанська Iberia;
японська All Nippon Airways;
казахстанська AirAstana.
До інциденту з Ryanair над Білоруссю в середньому щодоби пролітало близько 400 рейсів, повідомляє "Голос Америки". З них приблизно 300 рейсів - безпересадочні перельоти.
Білорусь отримувала від $300 до $940 за кожен рейс.
Тепер національна авіакомпанія Білорусі "Бєлавіа" скоротила на 50% кількість своїх співробітників через введені країнами ЄС обмеження.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі