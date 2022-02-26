Які країни і авіакомпанії бойкотують повітряний простір Білорусі

14:28 28 травень Київ, Україна

Після гучного інциденту з літаком Ryanair, який під загрозою винищувача Збройних сил Білорусі змусили зробити посадку в аеропорту Мінська, багато авіакомпаній і держави порекомендували своїм авіаперевізникам уникати повітряного простору над Білоруссю. Список країн постійно оновлюється.

На цей момент відмовилися від польотів над цією територією:

французька авіакомпанія AirFrance;

британська British Airlines;

німецька Lufthansa;

литовська АviaSolutions;

литовська KlasJet;

латвійська АirBaltic;

нідерландська KLM;

скандинавська SAS;

угорська Wizz Air;

австрійська Austrian Airlines;

фінська Finnair;

польська LOT;

сінгапурська Singapore Airlines;

іспанська Iberia;

японська All Nippon Airways;

казахстанська AirAstana.

До інциденту з Ryanair над Білоруссю в середньому щодоби пролітало близько 400 рейсів, повідомляє "Голос Америки". З них приблизно 300 рейсів - безпересадочні перельоти.

Білорусь отримувала від $300 до $940 за кожен рейс.

Тепер національна авіакомпанія Білорусі "Бєлавіа" скоротила на 50% кількість своїх співробітників через введені країнами ЄС обмеження.