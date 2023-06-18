Як проходить онлайн навчання студентів

16:05 18 травня Київ, Україна

Ситуація, що склалася з пандемією коронавірус внесла коригування в усі сфери життя, серед іншого і в систему освіти. Навчання з аудиторій університетів перейшло в будинку студентів, так тепер отримують знання студенти всього світу

Фронтвумен групи TANA Тетяна майже рік вивчає культурну політику і музичне мистецва в Лондоні. Зараз через карантин вона навчається вдома, але ні навантаження, ні кількість пар майже не змінилася. Просто тепер дівчина зустрічається з викладачами онлайн.



Навчання в Лондоні задоволення не з дешевих, зізнається дівчина. Однак її університет, під час карантину пішов на поступки студентам. "У нас залишився останній семестр, за який ми повинні оплатити досить не маленьку суму. Університет не сказав ні слова, вони не вимагають оплати. Хоча все дедлайн вже давним-давно згоріли", - говорить дівчина.



Ліза Денищенко зараз вивчає стратегічні комунікації в Швеції. За її словами, коли університет закрили через епідемію, а студенти перейшли на дистанційне, то різницю навіть не відразу і помітила. Все тому що, студенти і до карантину могли прослуховувати лекції онлайн, а всі завдання надсилали викладачам по електронній пошті. "Весь процес навчання від початку і до кінця і так міг проходити онлайн, єдине що змінилося це те, що ми спілкуємося з нашими викладачами через Zoom", - розповіла Єлизавета Денищенко.



Для першокурсника Максима навчання в Польщі під час карантину стало справжнім випробуванням. "Мені багато чого не подобається. Наприклад, що різні викладачі роблять в різних програмах, деякі роблять свої заняття в Microsoft, деякі - Skype, деякі - Zoom. Взагалі не можуть домовитися про одну системі", - розповів Максим Растрепенін.



Карантин вніс свої корективи в життя не тільки школярів, а й студентів чи не в кожному куточку світу. Закрилися двері вузів, а студенти опинилися сам на сам із підручниками будинку. Так як вчаться студенти в різних країнах, як будуть здавати сесію в цьому році - дивіться.



У Ані Ковальової, яка також навчається в Польщі, ситуація значно краща. Дистанційне навчання дуже чітке і зрозуміле. Зараз дівчину, яка в цьому році закінчує університет, хвилює, як саме буде проходити сесія, і найважливіше - захист диплома. "Може бути таке, що ми дипломну роботу будемо захищати через інтернет, але це дуже під великим питанням", - розповіла вона.



Директор українсько-польського центру освіти пояснив, що вже від 25 травня університети в Польщі відновлюють навчальний процес. Втім, це не стосується абсолютно всіх студентів. "До навчання повернуться ті студенти, які як раз закінчують свої останні курси для того, щоб вони могли випустити з університету", - пояснив Віктор Бурячок.



Всі інші завершать своє навчання і складуть сесію в онлайн режимі. Так буде відбуватися, ймовірно, в більшості європейських вузів.