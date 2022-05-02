Як посварилися Данилюк і Милованов: коментар Данилюка

Чого можна чекати в майбутньому від керівництва країни, в якому сидять такі дикі обранці народу? І чому нас вже не шокує мордобій у Раді? Черговою бійкою можна назвати невдалу дискусію двох політиків Данилюка і Милованова, яка закінчилася підбитим оком.
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував інцидент з радником глави Офісу Президента Тимофієм Миловановим, якого він ударив на святкуванні свого дня народження.
Він також зазначив, що йому "абсолютно все одно", чи буде Милованов подавати заяву в поліцію на Данилюка.
Сам Милованов в Facebook розповів, що Данилюк запросив його на свій день народження, а потім в ході суперечки про відсторонення Данилюка від конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки вдарив його.
Милованов зазначив, що так робили в 90-х, "били чиновників, коли вони приймали "не ті" рішення".
За його словами, поведінка Данилюка ніяк не вплине на конкурсну комісію і не змусить її порушити закон.
Відзначимо, ЗМІ описували іншу версію конфлікту. За їхніми даними, суперечка сталася через дискусії про роботу при владі Віктора Януковича і Євромайдан.
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