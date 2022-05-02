Як посварилися Данилюк і Милованов: коментар Данилюка

12:14 31 липня Київ, Україна

Чого можна чекати в майбутньому від керівництва країни, в якому сидять такі дикі обранці народу? І чому нас вже не шокує мордобій у Раді? Черговою бійкою можна назвати невдалу дискусію двох політиків Данилюка і Милованова, яка закінчилася підбитим оком.

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував інцидент з радником глави Офісу Президента Тимофієм Миловановим, якого він ударив на святкуванні свого дня народження.

"Я не буду давати ніяких коментарів, занадто багато уваги цій людині. Нехай він бігає розповідає, як він це бачить, мене це не цікавить. Людина без репутації і без совісті. Я навіть не хочу на нього ніяк реагувати", - заявив Данилюк.

Він також зазначив, що йому "абсолютно все одно", чи буде Милованов подавати заяву в поліцію на Данилюка.

Сам Милованов в Facebook розповів, що Данилюк запросив його на свій день народження, а потім в ході суперечки про відсторонення Данилюка від конкурсу на посаду глави Бюро економічної безпеки вдарив його.

"Кандидат (Данилюк) говорить, що він реформатор, а на комісію чинився тиск, щоб його усунути. Однак "тисне" - сам реформатор. І тоді це вже не реформатор, а гопник", - написав він.

Милованов зазначив, що так робили в 90-х, "били чиновників, коли вони приймали "не ті" рішення".

За його словами, поведінка Данилюка ніяк не вплине на конкурсну комісію і не змусить її порушити закон.

"Моя порада "таким кандидатам": вести боротьбу не в ФБ або фізично, а в правовому полі, якщо, звичайно, вистачає компетентності", - додав Милованов.

Відзначимо, ЗМІ описували іншу версію конфлікту. За їхніми даними, суперечка сталася через дискусії про роботу при владі Віктора Януковича і Євромайдан.