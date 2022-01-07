Як отримати інформацію про пенсії або нарахуванні заробітної плати не виходячи з дому?

06:20 27 серпень Київ, Україна

Пенсійний фонд України впроваджує новий електронний сервіс у вигляді мобільного додатку «Пенсійний фонд». Таким чином українці отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду в зручному форматі з допомогою смартфонів і планшетів.



У додатку можна отримати інформацію про:



-свою пенсії;

-начісленной заробітної плати;

-стаже;

-перевірити реєстр застрахованих осіб;

-Електронна пенсійну справу.



Також при виявленні неточних або неактуальних даних в своїй справі можна внести зміни в додатку.



Крім того, в додатку можна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та оцінювати свою майбутню пенсію.



У додатку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії та всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі.