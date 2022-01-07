Як отримати інформацію про пенсії або нарахуванні заробітної плати не виходячи з дому?

Пенсійний фонд України впроваджує новий електронний сервіс у вигляді мобільного додатку «Пенсійний фонд». Таким чином українці отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду в зручному форматі з допомогою смартфонів і планшетів.
У додатку можна отримати інформацію про:
-свою пенсії;
-начісленной заробітної плати;
-стаже;
-перевірити реєстр застрахованих осіб;
-Електронна пенсійну справу.
Також при виявленні неточних або неактуальних даних в своїй справі можна внести зміни в додатку.
Крім того, в додатку можна контролювати сплату роботодавцем страхових внесків та оцінювати свою майбутню пенсію.
У додатку "Пенсійний фонд" можна також подати заяву на призначення пенсії та всі необхідні для цього документи, а пенсійне посвідчення отримати в сервісному центрі.
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