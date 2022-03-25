Як відреагувало МЗС України на скандальне рішення КСУ

07:25 01 листопада Київ, Україна

Після скандального рішення Конституційного Суду в Україні створилася кризова ситуація, яка тягла за собою небезпеку для держави. На неї негайно відреагував глава держави, виступивши з конструктивним законопроєктом. Не залишилося осторонь і Міністерство закордонних справ, оскільки наслідки кризи стосувалися міжнародних відносин держави.

Глава відомства Дмитро Кулеба заявив, що МЗС України ініціює взаємодію з міжнародними партнерами, щоб подолати конституційну кризу.

"МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду і відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - написав Кулеба.

Він додав, що рішення прийняли за дорученням президента Володимира Зеленського. При цьому, про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться, Кулеба не пояснив.

Нагадаємо, що раніше в Європарламенті підтримали відставку суддів КСУ. Євродепутати виступили із заявою щодо скасування КСУ статті про брехню в деклараціях і заявили, що підтримують законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ.

Також у Зеленського розповіли про законопроєкт щодо КСУ. Запропонований президентом проєкт закону, як очікується, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства і вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.