Як НАЗК відреагувало на лист GRECO і Венеціанської комісії по КСУ

08:15 01 листопада Київ, Україна

Конституційна криза в Україні, яку спровокувало скандальне рішення КСУ, викликала неоднозначні реакції в світі. На відміну від Європарламенту, який підтримав законопроєкт президента України, Група держав проти корупції (GRECO) виступила проти таких радикальних заходів.

Своєю чергою, пресслужба НАЗК опублікувала заяву агентства, в якому говориться, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного Суду України, неможливо.