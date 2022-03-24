Як НАЗК відреагувало на лист GRECO і Венеціанської комісії по КСУ

Конституційна криза в Україні, яку спровокувало скандальне рішення КСУ, викликала неоднозначні реакції в світі. На відміну від Європарламенту, який підтримав законопроєкт президента України, Група держав проти корупції (GRECO) виступила проти таких радикальних заходів.
Своєю чергою, пресслужба НАЗК опублікувала заяву агентства, в якому говориться, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного Суду України, неможливо.
Таким чином, агентство відреагувало на лист президента (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки недавнього рішення КСУ.
За даними пресслужби, в ситуації, що склалася по суду, слід врахувати такі три обставини:
в своєму рішенні судді КСУ порушили Конституцію України принаймні двічі - втрутилися в повноваження парламенту (він єдиний може визначати, яке діяння вважається злочином) і скасували положення Закону України "Про запобігання корупції";
судді також порушили основний принцип права - бути суддею у власній справі заборонено;
КСУ вказав на неприпустимість здійснення контролю подачі декларацій і конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцями, що суперечить попереднім висновкам Венеціанської комісії з аналогічного питання.
Нагадаємо, раніше представник президента в КСУ Федір Веніславський з приводу згаданого листа заявив, що суд своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність і він, в такому ж складі, навряд чи може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані.
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