Як Київ може зупинити запуск газопроводу Північний потік -2

09:00 01 серпня Київ, Україна

Український уряд чудово розуміє, які загрози для політики і економіки несе з собою введення в експлуатацію російського газопроводу. Тому всіма законними методами намагається запобігти цьому запуску, щоб Північний потік-2 не зміг запрацювати. Методи, за допомогою яких Київ сподівається запобігти запуску газопроводу, розкрив глава Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв'ю Радіо Свобода 31 липня.

"Програна битва, але не програна війна. І наша "війна" проти Північного потоку-2 продовжується", - заявив Вітренко.

За його словами, Україна вже ніяк не вплине на те, що газопровід буде добудований, проте можна зробити так, щоб він не був сертифікований.

"Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським Газпромом і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі або групі осіб контролювати видобуток і транспортування газу", - розповів глава Нафтогазу.

Він заявив, що Міністерство закордонних справ направило ноти Європейській комісії із закликом враховувати "так званий принцип солідарності".