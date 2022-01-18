Як зміняться тарифи на газ в Україні взимку

Ціна газу на європейських хабах продовжує підвищуватись, зрозуміло, що населення України буде змушене платити за газ більше, каже Артем Компан, голова Асоціації постачальників енергоресурсів.
"Зараз ціна контрактів на вересень вже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більше ніж 7 грн за кубометр", - резюмує Артем Компан.
Водночас директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович стверджує, ціна в цьому опалювальному сезоні може бути нижчою, ніж в минулому:
"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні фактори, наприклад, обсяги постачання американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні - вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів".
Разом з тим, важливо відзначити, що ринок газу не легко піддається прогнозам. Наприклад, торік прогнозували, що газ на ринку може коштувати 12 500 гривень за тисячу кубометрів. Але на практиці коштував він 5500 грн. Тоді "Нафтогаз" підписав новий транзитний договір з "Газпромом", і це вплинуло на всі ціни. Що буде в цьому році, чи чекають нас чергові катаклізми - поки передбачити складно.
Через теплу зиму Україна закінчила минулий опалювальний сезон з рекордними обсягами газу в сховищах. Ще в березні оператор газових сховищ повідомляв, що в системі ГТС залишилося 15,8 мільярда кубометрів газу. Це в 1,5-2 рази більше, ніж було раніше в цей же період. За останніми даними "Оператора ГТС України", на кінець серпня кількість газу в сховищах досягла майже 25 мільярдів кубометрів.
З 1 січня 2021 можливе відключення газу всім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".
25 липня ціни на газ в Європі вперше з середини березня 2020 перевищили позначку в $ 100 за тисячу кубометрів.
Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривні за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% - з 3,24 грн / куб в серпні до 4,7 грн / куб.
"Зараз ціна контрактів на вересень вже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів більше ніж 7 грн за кубометр", - резюмує Артем Компан.
Водночас директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович стверджує, ціна в цьому опалювальному сезоні може бути нижчою, ніж в минулому:
"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні фактори, наприклад, обсяги постачання американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні - вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів".
Разом з тим, важливо відзначити, що ринок газу не легко піддається прогнозам. Наприклад, торік прогнозували, що газ на ринку може коштувати 12 500 гривень за тисячу кубометрів. Але на практиці коштував він 5500 грн. Тоді "Нафтогаз" підписав новий транзитний договір з "Газпромом", і це вплинуло на всі ціни. Що буде в цьому році, чи чекають нас чергові катаклізми - поки передбачити складно.
Через теплу зиму Україна закінчила минулий опалювальний сезон з рекордними обсягами газу в сховищах. Ще в березні оператор газових сховищ повідомляв, що в системі ГТС залишилося 15,8 мільярда кубометрів газу. Це в 1,5-2 рази більше, ніж було раніше в цей же період. За останніми даними "Оператора ГТС України", на кінець серпня кількість газу в сховищах досягла майже 25 мільярдів кубометрів.
З 1 січня 2021 можливе відключення газу всім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".
25 липня ціни на газ в Європі вперше з середини березня 2020 перевищили позначку в $ 100 за тисячу кубометрів.
Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 гривні за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% - з 3,24 грн / куб в серпні до 4,7 грн / куб.
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