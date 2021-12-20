Як УКРІНФОРМ розслідуватиме кримінальні проступки

09:41 14 липень Київ, Україна

З 1 липня 2020 року набрали чинності положення Закону України від 22.11.2018 р №2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», яким, зокрема, внесено ряд суттєвих змін в Кримінальний і Кримінально-процесуальні кодекси України.

Так, відбувся поділ кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини. Тепер термін «кримінальний злочин» є узагальнюючим поняттям, яке охоплює як злочину, незалежно від ступеня їх тяжкості, так і кримінальні проступки. Отже, ряд злочинів, починаючи з 1 липня, класифікуються як кримінальні проступки.

Досудове розслідування кримінальних проступків має свої особливості і здійснюється у формі дізнання, процесуальний порядок якого регламентовано главою 25 КПК.

З числа основної та додаткової підслідності слідчих підрозділів органів ДФС, під категорію кримінальних проступків підпадають такі кримінальні правопорушення:

- частина 1 статті 216 КК «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок»;

- стаття 192 КК «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою»;

- частини 1, 2 і 4 статті 358 КК «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Організація дізнання і визначення дізнавача відноситься до виключної компетенції керівника органу дізнання (ст. 39 1 Кримінально-процесуального кодексу). При цьому підпунктом 7 1 і 4 1 частини 1 статті 3 КПК визначено, хто може бути керівником органу дізнання і дізнавачем відповідно.

З урахуванням цього і зважаючи на обмежений штатного ресурсу підрозділів податкової міліції органів ДФС, особи, уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків в формі дізнання як в центральному апараті, так і в територіальних органах, визначені з числа існуючих працівників слідчих підрозділів.

Виконання функцій керівника органу дізнання, в силу законодавчих вимог, буде здійснювати керівників слідчих підрозділів органів ДФС.