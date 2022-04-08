Кадрові перестановки в Офісі Президента

19:10 09 липня Київ, Україна

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок, анонсованих раніше.



Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави в п'ятницю, 9 липня.



Зокрема, Зеленський призначив заступника глави Офісу Президента Юрія Костюка своїм радником.



"Юрій Костюк, який працював заступником керівника Офісу Президента України, призначений радником президента України і фокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів", - повідомляє пресслужба ОП.



При цьому Костюк і надалі буде відповідати за підготовку промов і виступів глави держави.



У той самий час заступником голови Офісу Президента, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначений Олексій Дніпров, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема, в системі освіти.



Главою апарату Офісу Президента призначена Марія Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема, на посадах в апараті РНБО, Кабміні, Адміністрації Президента.



Своїм прессекретарем Володимир Зеленський призначив ведучого з телеканалу Україна 24 Сергія Никифорова.



В Офісі заявили, що очікують від Никифорова "подальшого розвитку ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи освітлення діяльності президента України".



При цьому тільки зараз Зеленський своїм указом звільнив з посади прессекретаря Юлію Мендель.