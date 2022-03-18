Кабмін виступив проти звільнення Вітренка. Суд задовольнив позов Шмигаля

16:01 18 червня Київ, Україна

Як стало відомо з повідомлення пресслужби Мін'юсту, сьогодні, 18 червня, окружний адміністративний суд Києва тимчасово призупинив виданий НАЗК припис про скасування призначення Юрія Вітренка головою Нафтогазу.

Припис призупинено до вступу в законну силу рішення за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"При цьому, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є рішенням публічно-правового спору по суті. Зараз вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їхнє неприйняття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат", - йдеться в повідомленні.

Розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Засідання призначене на 29 червня.

Сам прем'єр заявив, що НАЗК, посилаючись на ст.26 закону Про запобігання корупції, вимагає від нього скасувати окремі пункти розпорядження уряду і припинити дію контракту з головою Нафтогазу, при тому, що в ст.26 цього закону прописано, що НАЗК має звертатися в суд, якщо вважає за необхідне скасувати контракт.

"Крім того, Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Це означає, що не прем'єр-міністр приймає постанови або розпорядження. За них голосують члени уряду. Тому прем'єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції України і закону Про Кабінет Міністрів України", - заявляє Шмигаль.

Як повідомлялося, в НАЗК визнали незаконним призначення Вітренка головою Нафтогазу і закликали його скасувати.