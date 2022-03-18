Кабмін виступив проти звільнення Вітренка. Суд задовольнив позов Шмигаля

Як стало відомо з повідомлення пресслужби Мін'юсту, сьогодні, 18 червня, окружний адміністративний суд Києва тимчасово призупинив виданий НАЗК припис про скасування призначення Юрія Вітренка головою Нафтогазу.
Припис призупинено до вступу в законну силу рішення за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Розгляд справи буде здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Засідання призначене на 29 червня.
Сам прем'єр заявив, що НАЗК, посилаючись на ст.26 закону Про запобігання корупції, вимагає від нього скасувати окремі пункти розпорядження уряду і припинити дію контракту з головою Нафтогазу, при тому, що в ст.26 цього закону прописано, що НАЗК має звертатися в суд, якщо вважає за необхідне скасувати контракт.
Як повідомлялося, в НАЗК визнали незаконним призначення Вітренка головою Нафтогазу і закликали його скасувати.
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