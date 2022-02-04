Кабмін ввів держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

15:21 14 травень Київ, Україна

Для боротьби з необґрунтованим зростанням цін на паливо Кабмін ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо.
 
Рішення прийняте 14 травня на засіданні уряду, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.
"Введення урядом граничних торговельних надбавок на паливо - це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах", - процитувала пресслужба главу Мінекономіки Ігоря Петрашка.
На період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) і бензину (не більше 5 гривень за літр). Відповідні зміни внесені в "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.
"Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку палива. Але в той самий час уряд повинен захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушеного карантину. Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і введе прозорий механізм ціноутворення", - процитувала пресслужба главу Мінекономіки Ігоря Петрашка.
При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.
 
Здійснювати розрахунки повинна НАК "Нафтогаз України", яка буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство -  публікувати середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 гривні за літр, бензину - 30,22 гривні за літр.
 
Постанова набирає чинності з наступного дня після опублікування, тобто з 15 травня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнений бензином марок А-92 і А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Як повідомлялося, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.