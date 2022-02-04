Кабмін ввів держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

15:21 14 травень Київ, Україна

Для боротьби з необґрунтованим зростанням цін на паливо Кабмін ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо.

Рішення прийняте 14 травня на засіданні уряду, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

"Введення урядом граничних торговельних надбавок на паливо - це вимушений і тимчасовий захід на період карантину. Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на паливо в роздрібних мережах", - процитувала пресслужба главу Мінекономіки Ігоря Петрашка.

На період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) і бензину (не більше 5 гривень за літр). Відповідні зміни внесені в "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.

"Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку палива. Але в той самий час уряд повинен захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушеного карантину. Граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами, стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним і введе прозорий механізм ціноутворення", - процитувала пресслужба главу Мінекономіки Ігоря Петрашка.

При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.

Здійснювати розрахунки повинна НАК "Нафтогаз України", яка буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство - публікувати середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.



Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 гривні за літр, бензину - 30,22 гривні за літр.