Кабмін ввів держрегулювання цін на бензин і дизпаливо

Для боротьби з необґрунтованим зростанням цін на паливо Кабмін ввів державне регулювання цін на бензин і дизпаливо.
Рішення прийняте 14 травня на засіданні уряду, повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.
На період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не більше 7 гривень за літр) і бензину (не більше 5 гривень за літр). Відповідні зміни внесені в "карантинну" постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.
При цьому середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), повинна розраховуватися на підставі даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередній календарний місяць/декаду.
Здійснювати розрахунки повинна НАК "Нафтогаз України", яка буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство - публікувати середні ціни одного літра дизельного палива і бензину до 5 числа кожного місяця.
Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 гривні за літр, бензину - 30,22 гривні за літр.
Згідно з розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 гривні за літр, бензину - 30,22 гривні за літр.
Постанова набирає чинності з наступного дня після опублікування, тобто з 15 травня.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнений бензином марок А-92 і А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.
Як повідомлялося, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ввів обов'язкове декларування підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо більш ніж на 1%. Перелік соціально значущих товарів, які підлягатимуть декларуванню, доповнений бензином марок А-92 і А-95, а також дизельним паливом. Про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.
Як повідомлялося, зростання цін на бензин відновилося на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 80 копійок за літр.
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