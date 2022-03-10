Кабмін: в підземних сховищах країни до опалювального сезону має бути мінімум 17 млрд куб. м газу

12:02 10 червень Київ, Україна

Керівництво країни має намір накопичити в сховищах щонайменше 17 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону.

Про це йдеться в постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років