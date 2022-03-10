Кабмін: в підземних сховищах країни до опалювального сезону має бути мінімум 17 млрд куб. м газу

Керівництво країни має намір накопичити в сховищах щонайменше 17 млрд кубометрів газу до наступного опалювального сезону.
Про це йдеться в постанові Кабміну про план заходів з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років
Згідно із затвердженим розпорядженням КМУ 586-р від 9 червня 2021 року по плану заходів з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років, відповідальними за накопичення запасів призначені ТОВ "Оператор ГТС України", Міністерство енергетики та Міністерство економіки, а також НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" - за згодою.
За оперативними даними "Укртрансгазу", на 9 червня 2021 року в ПСГ України накопичено 15,79 млрд куб. м природного газу, а середньодобове закачування в червні становить близько 16,5 млн куб. м при відсутності імпорту, завдяки внутрішньому видобутку.
Таким чином, навіть поточне червневе середньодобове закачування протягом решти до 15 жовтня 127 днів дозволить виконати поставлене урядом завдання по наповненню ПСГ України. Така планка від КМУ не вимагає від ОГТСУ і НАК здійснення значних вкладень для імпорту газу.
Раніше глава АТ "Укртрансгаз", виконавця функції Оператора ПСГ України, Сергій Перелома спрогнозував, що пікове навантаження із закачування в сховища в цьому році припаде на серпень-вересень.
Україна в минулий опалювальний сезон використовувала свої "підземки" в режимі відбору більше пів року - з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ в обсязі 28,443 млрд куб. м.
З опалювального сезону 2020/2021 років Україна вийшла з запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 рр. - 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 рр. - 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 рр. - 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 рр. - 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 рр. - 8,438 млрд куб. м (6 квітня).
У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське (0,4 млрд куб. м), що знаходиться на тимчасово окупованій території.
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