Кабмін затвердив першу Нацстратегію зі створення безбар'єрного простору

08:54 15 квітень Київ, Україна

Затверджена Кабінетом Міністрів Нацстратегія безбар'єрного простору - це крок вперед для всієї України. Цей документ дозволить налагодити ще більш міцний зв'язок з країнами ЄС, де в основі всіх держрішень лежить принцип рівних прав і можливостей.

На виконання указу президента України Володимира Зеленського і в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар'єрів» Кабмін затвердив Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, повідомляє пресслужба президента.

Також під час засідання уряд підтримав пропозицію дружини глави держави про створення Ради безбар'єрності, яка буде здійснювати моніторинг і контроль виконання цієї Стратегії.



Національна стратегія - це перший в Україні комплексний документ, який передбачає створення безбар'єрного простору у всіх сферах життя і для всіх суспільних груп, в тому числі для людей з інвалідністю, людей похилого віку, молоді, жінок, батьків маленьких дітей і дітей з інвалідністю.



Олена Зеленська не тільки актуалізувала тему безбар'єрності в Україні, а й запропонувала бачення безбар'єрності як нової суспільної норми, що стосується кожного громадянина.

«Для мене важливо, що Кабмін затвердив першу Нацстратегію щодо створення безбар'єрного простору в Україні. Мені здається, зараз вона дуже актуальна. У суспільстві сформувався запит на безбар'єрність, і тільки системні дії здатні руйнувати бар'єри в суспільстві. Стратегія - це перший, але важливий крок», - зазначила вона.

За словами першої леді, мова йде не тільки про доступність інфраструктури міст і громад. Нацстратегія також включає заходи щодо залучення і підтримки для всіх українців, які відчувають бар'єри в освіті, працевлаштуванні, отриманні послуг. Адже в повсякденному житті з перешкодами стикаються і маломобільні люди, коли не можуть потрапити в будівлю через відсутність пандуса, і літні люди, які не можуть отримати послугу онлайн, тому що не мають доступу до Інтернету, і випускники навчальних закладів, які не можуть влаштуватися на роботу за фахом через упереджене ставлення. Тому документ закладає бачення майбутніх перетворень і усунення бар'єрів у працевлаштуванні та підприємництві, навчанні протягом життя, доступі до публічної інформації, цифровізації, адміністративних сервісах, отриманні медичних послуг.



З прийняттям цього фундаментального документа наша країна стає більш інклюзивною та налагоджує ще більш міцний зв'язок з країнами Європейського Союзу. ЄС розглядає безбар'єрність не тільки як усунення перешкод у фізичному просторі, а й як протидію дискримінації щодо будь-якої соціальної групи.



Також створено Раду безбар'єрності - консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів, який буде проводити моніторинг виконання передбачених заходів, розробки та реалізації програм, звітувати про виконання цільових показників.



Це буде майданчик для обговорення та пошуку спільних рішень, координації міжвідомчої взаємодії. До Ради безбар'єрності увійдуть представники уряду, місцевого самоврядування, громадянського суспільства, експерти та науковці.