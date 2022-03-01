Кабмін встановив максимальну ціну на бензин і дизпаливо

На сайті Мінекономіки оприлюднено нові максимальні тарифи на паливо, відповідно до яких Кабмін дозволив мережам автозаправок підвищити ціни.
Нафтогаз України подає до Кабміну розрахунки за цінами на паливо тричі на місяць - 1, 11 і 21 числа. Розрахунки Нафтогазу на початок червня опублікувало Мінекономіки.
Розрахункові ціни підвищені для бензину з 24,84 гривні до 24,92 гривні за літр, для дизельного палива з 20,89 гривні до 20,91 гривні за літр.
З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривні за літр, дизельного палива - 27,91 гривні за літр.
Нагадаємо, 14 травня Кабмін ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
Але вже 16 травня в Мінекономіки роз'яснили, що ця постанова не стосується "брендового преміального палива" з поліпшеними показниками якості.
Розрахункові ціни підвищені для бензину з 24,84 гривні до 24,92 гривні за літр, для дизельного палива з 20,89 гривні до 20,91 гривні за літр.
З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,92 гривні за літр, дизельного палива - 27,91 гривні за літр.
Нагадаємо, 14 травня Кабмін ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.
Але вже 16 травня в Мінекономіки роз'яснили, що ця постанова не стосується "брендового преміального палива" з поліпшеними показниками якості.
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