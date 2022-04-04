Кабмін спростив перевірку авто - стали доступними дані про VIN-код

14:55 06 липня Київ, Україна

Тепер українці зможуть просто, швидко і головне максимально достовірно перевірити дані про автомобілі, який мають намір придбати.
 
Про це повідомляє Урядовий портал.
 
Кабмін спростив перевірку автомобілів. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів.

Відзначається, що раніше набір на Єдиному державному вебпорталі публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.

У поєднанні VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля і рік його випуску. Вони використовуються у всьому світі за єдиним стандартом.

Завдяки даним VIN-коду можна:
  • ідентифікувати кожну машину в світі і отримати базову інформацію про неї;
  • перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підроблені номери і документи;
  • дізнатися точну дату розмитнення авто;
  • зрозуміти точну кількість попередніх власників.
Як відзначили в Міністерстві цифрової трансформації, незабаром популярні сервіси перевірки авто будуть інтегрувати інформацію в свої ресурси. Цей процес буде займати лічені секунди.