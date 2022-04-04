Кабмін спростив перевірку авто - стали доступними дані про VIN-код

Тепер українці зможуть просто, швидко і головне максимально достовірно перевірити дані про автомобілі, який мають намір придбати.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Кабмін спростив перевірку автомобілів. На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних стануть доступні VIN-коди зареєстрованих транспортних засобів.
Відзначається, що раніше набір на Єдиному державному вебпорталі публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.
У поєднанні VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля і рік його випуску. Вони використовуються у всьому світі за єдиним стандартом.
Завдяки даним VIN-коду можна:
Відзначається, що раніше набір на Єдиному державному вебпорталі публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр.
У поєднанні VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристики автомобіля і рік його випуску. Вони використовуються у всьому світі за єдиним стандартом.
Завдяки даним VIN-коду можна:
- ідентифікувати кожну машину в світі і отримати базову інформацію про неї;
- перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підроблені номери і документи;
- дізнатися точну дату розмитнення авто;
- зрозуміти точну кількість попередніх власників.
Як відзначили в Міністерстві цифрової трансформації, незабаром популярні сервіси перевірки авто будуть інтегрувати інформацію в свої ресурси. Цей процес буде займати лічені секунди.
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