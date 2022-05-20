Кабмін спростив порядок отримання субсидій

21:01 16 грудня Київ, Україна

Кабмін України спростив порядок надання субсидій. Категорія громадян, які мають право на субсидію, стала ширшою, а процес її затвердження - простішим.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.



Тепер субсидію можуть отримувати:



- домогосподарства, в яких є особи, що офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення;



- люди, які отримали житло в спадщину протягом 12 міс. перед зверненням за призначенням субсидії;



- люди, які не мають доходу і тому звільнені від сплати єдиного внеску на соцстрахування (раніше субсидію їм призначали тільки за рішенням комісії).



Крім того, уряд дозволив "Ощадбанку" листуватися з одержувачами субсидій в месенджерах. А також встановив порядок повернення помилково нарахованих громадянам субсидій та пільг.