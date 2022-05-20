Кабмін спростив порядок отримання субсидій

Кабмін України спростив порядок надання субсидій. Категорія громадян, які мають право на субсидію, стала ширшою, а процес її затвердження - простішим.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.
Тепер субсидію можуть отримувати:
- домогосподарства, в яких є особи, що офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення;
- люди, які отримали житло в спадщину протягом 12 міс. перед зверненням за призначенням субсидії;
- люди, які не мають доходу і тому звільнені від сплати єдиного внеску на соцстрахування (раніше субсидію їм призначали тільки за рішенням комісії).
Крім того, уряд дозволив "Ощадбанку" листуватися з одержувачами субсидій в месенджерах. А також встановив порядок повернення помилково нарахованих громадянам субсидій та пільг.
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