Кабмін: скільки святкових і неробочих днів буде в 2021 році

Кабінет міністрів України затвердив перелік усіх святкових і неробочих днів у 2021 році. За підрахунками Мінекономіки, в наступному році громадянам України належить працювати 250 робочих днів. Зате майже третина року, а це 115 днів, вони будуть відпочивати і святкувати.

Перелік святкових та неробочих днів в Україні в 2021 році: 1 січня - Новий рік 7 січня - Різдво Христове 8 березня - Міжнародний жіночий день 1 травня - День праці 2 травня - Великдень 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 20 червня - Трійця 28 червня - День Конституції 24 серпня - День незалежності 14 жовтня - День захисника 25 грудня - Різдво Христове

Крім того, відповідно до закону, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. У наступному році це будуть такі дні:

субота і неділя 1 і 2 травня переноситься на понеділок і вівторок 3 і 4 травня; вихідний день у неділю, 9 травня - на понеділок, 10 травня; вихідний день у неділю, 20 червня - на понеділок, 21 червня; вихідний день у суботу, 25 грудня - на понеділок, 27 грудня.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, а в гірській місцевості - 11-12 градусів тепла. Це на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.