Кабмін: скільки святкових і неробочих днів буде в 2021 році

Кабінет міністрів України затвердив перелік усіх святкових і неробочих днів у 2021 році. За підрахунками Мінекономіки, в наступному році громадянам України належить працювати 250 робочих днів. Зате майже третина року, а це 115 днів, вони будуть відпочивати і святкувати.
Крім того, відповідно до закону, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. У наступному році це будуть такі дні:
Раніше повідомлялося, що у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, а в гірській місцевості - 11-12 градусів тепла. Це на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.
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