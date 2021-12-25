Кабмін розглядає питання про скасування місцевих виборів

Українські громадяни можуть втратити право обирати і бути обраними на місцевих виборах через загрозу поширення коронавирусной інфекції. Питання про можливість перенесення голосування обговорюють в Кабінеті міністрів.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшко, це можливо в разі, якщо більше половини країни виявиться в «червоній зоні».

Погіршення ситуації з коронавірусів в Україні може вплинути на проведення місцевих виборів. Як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, влада може прийняти рішення про їх перенесення їх з жовтня на більш пізній термін, якщо більше половини держави виявиться в «червоній зоні». «Це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів», - упевнений лікар.

Україна в цьому питанні орієнтується на Польщу, яка нещодавно перенесла президентські вибори через пандемію. «Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавируса», - стверджує Ляшко.

При цьому він підкреслив, що сьогодні складно давати прогнози щодо майбутніх виборів. Ситуація може прояснитися на початку жовтня.

В тему 3 серпня 2020 року в Україні вступили в силу нові правила адаптивного карантину, відповідно до яких міста і райони були розподілені на чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Це викликало різке невдоволення в «червоних» регіонах.

12 серпня уряд спростив критерії визначення зон карантину в Україні.

Нагадаємо 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія затвердила графік проведення місцевих виборів в жовтні цього року. Відповідно до нього виборча кампанія стартує 5 вересня і закінчується через 15 днів після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

Голосування на місцевих виборах має відбутися 25 жовтня поточного року з 8:00 до 20:00.