Кабмін планує ввести нову базову величину для розрахунку соціальних виплат. Як при цьому зміняться зарплати та пенсії?

Кабінет Міністрів України з середини 2021 року планує змінити систему нарахування соціальних виплат. У липні 2021 року буде введена нова базова величина.
Відповідні зміни прописані в проєкті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів та стягнень". Згідно з цим законопроєктом, зміни можуть набрати чинності з 1 липня 2021 року.
Нова базова величина - що це?
Базова величина, яку планують встановити для соціальних виплат - 2 тис 100 грн. Базова величина менша за прожитковий мінімум, який за станом на 1 липня 2020 становить 2 тис 197 грн. Нову базову величину планують збільшувати щорічно на індекс інфляції, коментує кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. Він додає: за оцінками експертів, реальний прожитковий мінімум в Україні зараз становить 5-7 тис грн.
Відповідні зміни прописані в проєкті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів та стягнень". Згідно з цим законопроєктом, зміни можуть набрати чинності з 1 липня 2021 року.
Нова базова величина - що це?
Базова величина, яку планують встановити для соціальних виплат - 2 тис 100 грн. Базова величина менша за прожитковий мінімум, який за станом на 1 липня 2020 становить 2 тис 197 грн. Нову базову величину планують збільшувати щорічно на індекс інфляції, коментує кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. Він додає: за оцінками експертів, реальний прожитковий мінімум в Україні зараз становить 5-7 тис грн.
Як розраховуються розміри соціальних виплат зараз?
Сьогодні соціальні виплати розраховуються виходячи з розміру мінімального прожиткового мінімуму для конкретних категорій осіб. Розмір цей встановлюється в державному бюджеті на відповідний рік, пояснює адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобець.
Розмір прожиткового мінімуму ж сьогодні встановлюється на основі науково-громадської експертизи сформованих наборів харчових продуктів, непродовольчих товарів, а також набору послуг, каже адвокат:
«Тобто, раз на п'ять років встановлюється набір мінімально необхідних харчових продуктів та непродовольчих товарів для населення. І на основі цього розраховується прожитковий мінімум».
А чому не можна було просто підвищити прожитковий мінімум замість впровадження нової величини?
У листопаді 2019 Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на рівні, відповідному державним соціальним гарантіям, тобто, уряд повинен підняти прожитковий мінімум хоча б до 5 тис грн, коментує Олександр Хмелевський. Однак, до прожиткового рівня прив'язані соціальні виплати та пенсії.
«Збільшення прожиткового рівня призведе до необхідності збільшити соціальні виплати. А на це грошей в бюджеті немає. Тому Кабмін вирішив відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму. З цією метою і був розроблений законопроєкт, який передбачає ввести для розрахунку соціальних виплат і штрафів замість прожиткового мінімуму базову величину», - пояснює Хмелевський.
З ним погоджується й інший експерт, заступник начальника управління впровадження та супроводу ДП Інфотех Дмитро Радзицький. Він каже: підвищення прожиткового мінімуму автоматично призводить до збільшення інших показників. Це вимагає додаткового фінансування та ускладнює планування бюджету.
«Ідея відв'язати прожитковий мінімум від розрахунку заробітної плати, пенсії у законодавців вже існує давно та має цілком логічне пояснення: прожитковий мінімум повинен застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, що дозволяє більш ефективно змінювати цю величину», - каже Радзицький.
І як тепер обчислювати розміри виплат?
Для розрахунку кожного виду соціальних виплат або штрафів встановлюється свій коефіцієнт, пояснює експерт Олександр Хмелевський. Коефіцієнти ці трохи збільшуються в порівнянні з тими, які діють зараз. Очікується, що в результаті цього нововведення соціальні виплати зростуть на 200-500 грн.
«Однак після цього виплати будуть зростати тільки на індекс інфляції. Тобто, не очікується, навіть в перспективі наблизити соціальні виплати до прожиткового мінімуму. Це означає, що й незаможні громадяни будуть жебракувати і далі », - каже Хмелевський.
З ним погоджується і Роман Кобець. Він каже: в разі введення цього проєкту, в короткостроковій перспективі громадяни, які отримають надбавки, дійсно можуть отримати вигоду. А ось в довгостроковій - навряд чи це їм вдасться.
«На перший погляд, здається, що механізм застосування базових величин є прозорим і зрозумілим для громадян. Адже є первинно встановлений розмір, який щорічно збільшується на об'єктивний показник - встановлений рівень інфляції, - коментує Кобець. - Однак, яким чином такий підхід вплине на суму реально отриманих коштів - необхідно розбиратися».
На що саме вплинуть ці зміни?
Проєкт пропонує збільшити розмір аліментів, одноразових виплат, пільг і надбавок військовослужбовцям, військовим пенсіонерам, а в окремих випадках - також і членам їхніх сімей.
«Зміняться правила нарахування соціальних виплат особам, які мають спеціальні звання перед державою, одноразових виплат і надбавок по безробіттю, пов'язаних з інвалідністю, смертю і т.д.», - пояснює Кобець.
У всіх цих випадках для розрахунку надбавок і пільг пропонується використовувати прожитковий мінімум, а нову базову величину для соціальних виплат. Пропонується, що базові величини будуть поділені на величини для соціальних виплат і для грошових платежів та стягнень.
Як зміняться розміри соціальних виплат і гарантій, пояснює Радзицький:
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину - на 01.12.2020 становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (961 грн, від 6 років - 1198 грн), стане 55 відсотків базової величини дитині до 6 років (1155 грн) і 70 відсотків дитині від 6 до 18 років (1470 грн).
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення - на 01.12.2020 це не менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (227000 грн), стане 130 базових величин (273000 грн).
Матеріальне забезпечення у зв'язку з призовом на військову службу, проходження зборів військовозобов'язаними - на 01.12.2020 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб (4540 грн), стане 2,6 базової величини (5460 грн).
Пільги учасникам бойових дій зміняться з 442 грн на 525 грн.
Розмір допомоги по безробіттю збільшується з 9080 грн до 10920 грн.
Чи означає це, що українцям можуть підвищити пенсії?
Нововведення не торкнуться механізму розрахунку пенсій, каже Олександр Хмелевський. Цей механізм залишиться таким, як і був раніше.
Крім того, зміниться також і механізм розрахунку виплат, які є основним джерелом доходу для особи, а саме: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та інші види соцдопомоги, які є основним джерелом заробітку.
До того ж даний законопроєкт може зазнати значних змін після обговорення у Верховній Раді, додають експерти.
Сьогодні соціальні виплати розраховуються виходячи з розміру мінімального прожиткового мінімуму для конкретних категорій осіб. Розмір цей встановлюється в державному бюджеті на відповідний рік, пояснює адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобець.
Розмір прожиткового мінімуму ж сьогодні встановлюється на основі науково-громадської експертизи сформованих наборів харчових продуктів, непродовольчих товарів, а також набору послуг, каже адвокат:
«Тобто, раз на п'ять років встановлюється набір мінімально необхідних харчових продуктів та непродовольчих товарів для населення. І на основі цього розраховується прожитковий мінімум».
А чому не можна було просто підвищити прожитковий мінімум замість впровадження нової величини?
У листопаді 2019 Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на рівні, відповідному державним соціальним гарантіям, тобто, уряд повинен підняти прожитковий мінімум хоча б до 5 тис грн, коментує Олександр Хмелевський. Однак, до прожиткового рівня прив'язані соціальні виплати та пенсії.
«Збільшення прожиткового рівня призведе до необхідності збільшити соціальні виплати. А на це грошей в бюджеті немає. Тому Кабмін вирішив відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму. З цією метою і був розроблений законопроєкт, який передбачає ввести для розрахунку соціальних виплат і штрафів замість прожиткового мінімуму базову величину», - пояснює Хмелевський.
З ним погоджується й інший експерт, заступник начальника управління впровадження та супроводу ДП Інфотех Дмитро Радзицький. Він каже: підвищення прожиткового мінімуму автоматично призводить до збільшення інших показників. Це вимагає додаткового фінансування та ускладнює планування бюджету.
«Ідея відв'язати прожитковий мінімум від розрахунку заробітної плати, пенсії у законодавців вже існує давно та має цілком логічне пояснення: прожитковий мінімум повинен застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, що дозволяє більш ефективно змінювати цю величину», - каже Радзицький.
І як тепер обчислювати розміри виплат?
Для розрахунку кожного виду соціальних виплат або штрафів встановлюється свій коефіцієнт, пояснює експерт Олександр Хмелевський. Коефіцієнти ці трохи збільшуються в порівнянні з тими, які діють зараз. Очікується, що в результаті цього нововведення соціальні виплати зростуть на 200-500 грн.
«Однак після цього виплати будуть зростати тільки на індекс інфляції. Тобто, не очікується, навіть в перспективі наблизити соціальні виплати до прожиткового мінімуму. Це означає, що й незаможні громадяни будуть жебракувати і далі », - каже Хмелевський.
З ним погоджується і Роман Кобець. Він каже: в разі введення цього проєкту, в короткостроковій перспективі громадяни, які отримають надбавки, дійсно можуть отримати вигоду. А ось в довгостроковій - навряд чи це їм вдасться.
«На перший погляд, здається, що механізм застосування базових величин є прозорим і зрозумілим для громадян. Адже є первинно встановлений розмір, який щорічно збільшується на об'єктивний показник - встановлений рівень інфляції, - коментує Кобець. - Однак, яким чином такий підхід вплине на суму реально отриманих коштів - необхідно розбиратися».
На що саме вплинуть ці зміни?
Проєкт пропонує збільшити розмір аліментів, одноразових виплат, пільг і надбавок військовослужбовцям, військовим пенсіонерам, а в окремих випадках - також і членам їхніх сімей.
«Зміняться правила нарахування соціальних виплат особам, які мають спеціальні звання перед державою, одноразових виплат і надбавок по безробіттю, пов'язаних з інвалідністю, смертю і т.д.», - пояснює Кобець.
У всіх цих випадках для розрахунку надбавок і пільг пропонується використовувати прожитковий мінімум, а нову базову величину для соціальних виплат. Пропонується, що базові величини будуть поділені на величини для соціальних виплат і для грошових платежів та стягнень.
Як зміняться розміри соціальних виплат і гарантій, пояснює Радзицький:
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину - на 01.12.2020 становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (961 грн, від 6 років - 1198 грн), стане 55 відсотків базової величини дитині до 6 років (1155 грн) і 70 відсотків дитині від 6 до 18 років (1470 грн).
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення - на 01.12.2020 це не менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (227000 грн), стане 130 базових величин (273000 грн).
Матеріальне забезпечення у зв'язку з призовом на військову службу, проходження зборів військовозобов'язаними - на 01.12.2020 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб (4540 грн), стане 2,6 базової величини (5460 грн).
Пільги учасникам бойових дій зміняться з 442 грн на 525 грн.
Розмір допомоги по безробіттю збільшується з 9080 грн до 10920 грн.
Чи означає це, що українцям можуть підвищити пенсії?
Нововведення не торкнуться механізму розрахунку пенсій, каже Олександр Хмелевський. Цей механізм залишиться таким, як і був раніше.
Крім того, зміниться також і механізм розрахунку виплат, які є основним джерелом доходу для особи, а саме: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та інші види соцдопомоги, які є основним джерелом заробітку.
До того ж даний законопроєкт може зазнати значних змін після обговорення у Верховній Раді, додають експерти.
«Залишається сподіватися, що депутати внесуть поправки, які дозволять поліпшити становище малозабезпечених громадян», - резюмує Хмелевський.
Тим часом з 1 вересня 2020 на Україні підвищено мінімальну заробітну плату. Відтепер замість 4 тис 723 грн вона складе 5 тис грн на місяць. А мінімальна зарплата в погодинному розрахунку - 29,20 грн на годину замість 28,31 грн.
Підвищення мінімальної зарплати впливає на збільшення суми трудових штрафів, на максимальну базу нарахування ЄСВ (ЄСВ) і розмір мінімального страхового внеску, а також на трудові гарантії (зокрема мінімальне та максимальне обмеження розміру лікарняних та декретних).
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