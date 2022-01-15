Кабмін планує ввести нову базову величину для розрахунку соціальних виплат. Як при цьому зміняться зарплати та пенсії?

Кабінет Міністрів України з середини 2021 року планує змінити систему нарахування соціальних виплат. У липні 2021 року буде введена нова базова величина.



Відповідні зміни прописані в проєкті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат та грошових платежів та стягнень". Згідно з цим законопроєктом, зміни можуть набрати чинності з 1 липня 2021 року.



Нова базова величина - що це?



Базова величина, яку планують встановити для соціальних виплат - 2 тис 100 грн. Базова величина менша за прожитковий мінімум, який за станом на 1 липня 2020 становить 2 тис 197 грн. Нову базову величину планують збільшувати щорічно на індекс інфляції, коментує кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський. Він додає: за оцінками експертів, реальний прожитковий мінімум в Україні зараз становить 5-7 тис грн.

«Ідея відв'язати прожитковий мінімум від розрахунку заробітної плати, пенсії у законодавців вже існує давно та має цілком логічне пояснення: прожитковий мінімум повинен застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, що дозволяє більш ефективно змінювати цю величину», - каже Радзицький.

Сьогодні соціальні виплати розраховуються виходячи з розміру мінімального прожиткового мінімуму для конкретних категорій осіб. Розмір цей встановлюється в державному бюджеті на відповідний рік, пояснює адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобець.Розмір прожиткового мінімуму ж сьогодні встановлюється на основі науково-громадської експертизи сформованих наборів харчових продуктів, непродовольчих товарів, а також набору послуг, каже адвокат:«Тобто, раз на п'ять років встановлюється набір мінімально необхідних харчових продуктів та непродовольчих товарів для населення. І на основі цього розраховується прожитковий мінімум».У листопаді 2019 Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на рівні, відповідному державним соціальним гарантіям, тобто, уряд повинен підняти прожитковий мінімум хоча б до 5 тис грн, коментує Олександр Хмелевський. Однак, до прожиткового рівня прив'язані соціальні виплати та пенсії.«Збільшення прожиткового рівня призведе до необхідності збільшити соціальні виплати. А на це грошей в бюджеті немає. Тому Кабмін вирішив відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму. З цією метою і був розроблений законопроєкт, який передбачає ввести для розрахунку соціальних виплат і штрафів замість прожиткового мінімуму базову величину», - пояснює Хмелевський.З ним погоджується й інший експерт, заступник начальника управління впровадження та супроводу ДП Інфотех Дмитро Радзицький. Він каже: підвищення прожиткового мінімуму автоматично призводить до збільшення інших показників. Це вимагає додаткового фінансування та ускладнює планування бюджету.Для розрахунку кожного виду соціальних виплат або штрафів встановлюється свій коефіцієнт, пояснює експерт Олександр Хмелевський. Коефіцієнти ці трохи збільшуються в порівнянні з тими, які діють зараз. Очікується, що в результаті цього нововведення соціальні виплати зростуть на 200-500 грн.«Однак після цього виплати будуть зростати тільки на індекс інфляції. Тобто, не очікується, навіть в перспективі наблизити соціальні виплати до прожиткового мінімуму. Це означає, що й незаможні громадяни будуть жебракувати і далі », - каже Хмелевський.З ним погоджується і Роман Кобець. Він каже: в разі введення цього проєкту, в короткостроковій перспективі громадяни, які отримають надбавки, дійсно можуть отримати вигоду. А ось в довгостроковій - навряд чи це їм вдасться.«На перший погляд, здається, що механізм застосування базових величин є прозорим і зрозумілим для громадян. Адже є первинно встановлений розмір, який щорічно збільшується на об'єктивний показник - встановлений рівень інфляції, - коментує Кобець. - Однак, яким чином такий підхід вплине на суму реально отриманих коштів - необхідно розбиратися».Проєкт пропонує збільшити розмір аліментів, одноразових виплат, пільг і надбавок військовослужбовцям, військовим пенсіонерам, а в окремих випадках - також і членам їхніх сімей.«Зміняться правила нарахування соціальних виплат особам, які мають спеціальні звання перед державою, одноразових виплат і надбавок по безробіттю, пов'язаних з інвалідністю, смертю і т.д.», - пояснює Кобець.У всіх цих випадках для розрахунку надбавок і пільг пропонується використовувати прожитковий мінімум, а нову базову величину для соціальних виплат. Пропонується, що базові величини будуть поділені на величини для соціальних виплат і для грошових платежів та стягнень.пояснює Радзицький:Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину - на 01.12.2020 становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (961 грн, від 6 років - 1198 грн), стане 55 відсотків базової величини дитині до 6 років (1155 грн) і 70 відсотків дитині від 6 до 18 років (1470 грн).Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення - на 01.12.2020 це не менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (227000 грн), стане 130 базових величин (273000 грн).Матеріальне забезпечення у зв'язку з призовом на військову службу, проходження зборів військовозобов'язаними - на 01.12.2020 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб (4540 грн), стане 2,6 базової величини (5460 грн).Пільги учасникам бойових дій зміняться з 442 грн на 525 грн.Розмір допомоги по безробіттю збільшується з 9080 грн до 10920 грн.Нововведення не торкнуться механізму розрахунку пенсій, каже Олександр Хмелевський. Цей механізм залишиться таким, як і був раніше.Крім того, зміниться також і механізм розрахунку виплат, які є основним джерелом доходу для особи, а саме: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та інші види соцдопомоги, які є основним джерелом заробітку.До того ж даний законопроєкт може зазнати значних змін після обговорення у Верховній Раді, додають експерти.