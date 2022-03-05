Кабмін планує відмовитися від регулювання тарифів на ЖКГ державою

Український уряд хоче відмовитися від державного регулювання цін. У його планах - провести повну тарифну революцію для того, щоб переглянути вартість опалення, холодної та гарячої води.

Зараз тарифи встановлюють НКРЕ для своїх ліцензіатів (27 підприємств з теплопостачання і 53 щодо забезпечення водою) і місцева влада. Однак в пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що перегляд тарифів здійснюється "несвоєчасно", через що збільшуються збитки комунальних служб, особливо ліцензіатів НКРЕ: по опаленню в 3,2 раза, по водопостачанню - в два.

Крім того, відбувається зростання боргів підприємств. У порівнянні з 2011 роком, сума кредиторської заборгованості зросла з 13,2 до 58,2 млрд. Уряд хоче усунути цю проблему шляхом передачі питання тарифів на комуналку місцевій владі. Крім цього, він пропонує зробити тарифи "економічно обґрунтованими".

Спершу проведуть аналіз боргів і запропонують план їхньої реструктуризації, а також визначать, яка їхня частина утворилася через "економічну необґрунтованість". Потім місцевій владі потрібно буде зробити перегляд тарифів, щоб у комунальних служб не було заборгованостей і збитків.

НКРЕ буде лише контролювати виробництво тепла на ТЕЦ і розробляти тарифні формули.

Скоротять багатьох фахівців, які займалися тарифами. Завдяки цьому бюджет-2021 збереже 68,7 млн грн.

Однак глава Житлового союзу України Олександр Скубченко зазначив, що в нові тарифи для населення можуть закласти все, що завгодно, наприклад, автопарки комунальників і реальну собівартість наданих ресурсів буде складно проконтролювати.