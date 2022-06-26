Кабмин опубликовал следующий этап ослабления карантина

Вступили в дію нові правила карантину в Україні
На Урядовому порталі з'явилася публікація про ослаблення карантину в Україні. Кабмін вніс зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211 "Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2". Постанова від 14 травня 2020 р № 377.
Згідно з постановою, заборонено пересування групою осіб в кількості більш ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.
Крім того, дозволяється:
діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох чоловік за одним столом ( без урахування дітей до 14 років),
діяльність з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови, що суб'єкт господарювання, який здійснює таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів", за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу прийому їжі, в засобах індивідуального захисту, в Зокрема респіраторах або захисних масках, в тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
Раніше, з 14 травня в Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки в рамках ослаблення карантину.
Нагадаємо, раніше був представлений план відновлення роботи транспорту. План складається з трьох етапів, на першому з них планується відновити міські пасажирські перевезення.
На Урядовому порталі з'явилася публікація про ослаблення карантину в Україні. Кабмін вніс зміни до постанови від 11 березня 2020 р № 211 "Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2". Постанова від 14 травня 2020 р № 377.
Згідно з постановою, заборонено пересування групою осіб в кількості більш ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.
Крім того, дозволяється:
діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови забезпечення дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох чоловік за одним столом ( без урахування дітей до 14 років),
діяльність з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови, що суб'єкт господарювання, який здійснює таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів", за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу прийому їжі, в засобах індивідуального захисту, в Зокрема респіраторах або захисних масках, в тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
Раніше, з 14 травня в Україні дозволили відкрити непродовольчі ринки в рамках ослаблення карантину.
Нагадаємо, раніше був представлений план відновлення роботи транспорту. План складається з трьох етапів, на першому з них планується відновити міські пасажирські перевезення.
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