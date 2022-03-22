Кабмін оприлюднив причини аварії Ан-26

16:45 28 жовтня Київ, Україна

Трагедії, яка сталася 25 вересня під Чугуєвом, передували шість попередніх і три основні причини: порушення правил польотів, недостатня підготовка екіпажу до нештатних ситуацій і технічні проблеми.



Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський. Крім того, він назвав шість чинників, які сприяли трагедії.



Небезпечні фактори



Перший небезпечний фактор, який і спровокував подію, що призвела в подальшому до катастрофи літака, стала відмова системи ГРТ-24 системи управління лівого двигуна. Це призвело до виникнення особливої ситуації.



Після установки горизонтального польоту екіпажем не було вирівняно тягу лівого і правого двигунів, що стало другим небезпечним фактором.



Випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку, положення 38 градусів було третім небезпечним фактором.



Несвоєчасне переведення літака на зниження і помилкова побудова траєкторії зниження, спроби якомога швидше вийти на глісаду замість зниження з виходом на початок злітно-посадкової смуги було четвертим небезпечним фактором.



"З огляду на додаткову тягу третього двигуна на правому пів крилі і випущені на 38 градусів закрилки, несиметричне збільшення тяги правого двигуна, виникла надзвичайно складна польотна ситуація. Штучне створення несиметричності тяги силової установки було п'ятим небезпечним фактором, що суттєво погіршило умови польоту", - пояснив Уруський.



Отже, на борту літака виникла аварійна ситуація, а неусунення ковзання стало шостим небезпечним фактором, який зумовив перехід о 20:44:32 аварійної ситуації в катастрофічну. О 20:44:49 на швидкості 100 км/год з кутом крену 75 градусів і кутом тангажу 26 градусів літак зіткнувся із землею.



"Перевантаження в центрі мас літака в момент удару становило 12 одиниць. Втрата швидкості на передпосадковій прямій, яка привела до звалювання літака з подальшим зіткненням із землею", - сказав віцепрем'єр.





Причини катастрофи, які сприяли її виникненню:



Під час виконання злетів конвеєром через швидкоплинність ситуації екіпаж не зміг ідентифікувати відмову авіаційної техніки і своєчасно припинити зліт.



Відмова системи ГРТ-24 лівого двигуна в умовах непередбаченого плановою таблицею польотів виконання зльоту конвеєром.



Загальноприйнята в частині практика постійного збільшення встановленої кількості і змішування екіпажів курсантів-штурманів і пілотів на борту літака.



Порушення планової таблиці польотів, перебування в 6 польоті на борту літака осіб, які не були передбачені плановою таблицею.



Неприпинення польотів, порушення керівника польотів на аеродромі, керівника зони посадки і помічника керівника польотів.



Головні причини катастрофи:



Відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб ХНУПС.



Системні порушення правил виконання польотів.



Недостатньо професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях із здійсненням всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки з моделюванням правильних і злагоджених дій для запобігання переростання особливої ситуації в катастрофічну.



"Урядовою комісією підготовлена низка пропозицій з метою недопущення подібних авіакатастроф в майбутньому. Також всі матеріали, напрацьовані урядовою комісією, будуть передані в правоохоронні органи. Вони продовжують здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії і направлення матеріалів до суду", - підсумував Уруський.