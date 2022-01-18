Кабмін оприлюднив нові правила призначення субсидій

12:48 05 травень Київ, Україна

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, з 1 травня для українців починають діяти більш жорсткі правила нарахування субсидії для оплати житлово-комунальних платежів.



Про це йдеться в постанові Кабміну № 420 від 14 квітня поточного року, оприлюдненій на Урядовому порталі.



Згідно з постановою, в травні 2021 року призначення житлової субсидії (в тому числі на наступний період) здійснюється тільки після представлення нових заяви про призначення і надання житлової субсидії та декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.



Документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян протягом травня - вересня 2021 року. Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням в травні - вересні 2021 року, призначається, починаючи з травня 2021 року.



За даними РБК-Україна, відповідно до нового порядку, субсидії не будуть призначатися, якщо загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.



Також не мають права на субсидії домогосподарства, якщо член сім'ї має у власності: транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років; більш ніж один транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років.



Субсидії не призначаються, якщо в складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, у яких взагалі відсутні доходи, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в розмірі сумарно протягом трьох місяців. Цей пункт не стосується осіб, які отримували хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія та соціальна допомога.



Також будуть позбавляти субсидій, якщо член домогосподарства перебував за кордоном сукупно понад 60 днів.



Субсидії не призначаються, якщо хто-небудь зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю на суму більше ніж 50 тис. гривень.



Крім того, будуть позбавляти субсидій, якщо хто-небудь зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення.



Також не мають права на субсидію домогосподарства, якщо член сім'ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) грошові кошти в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року (зараз 2189 гривень).



Субсидії не будуть призначати, якщо хто-небудь зі складу домогосподарства здійснив операції з купівлі безготівкової і/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.



"Починаючи з травня одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання субсидії. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде в тому числі онлайн або поштою", - сказав він.





Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть введені з 1 травня.

"В цей час 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також вводяться нові правила щодо тих, кому субсидії призначатися не будуть. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.

У той самий час Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.