Кабмін назвав нові карантинні обмеження

11:34 16 жовтень Київ, Україна

Взявши до уваги протест Харкова щодо суворості обмежень в червоній зоні, Кабмін України прийняв рішення про те, що в більшості регіонів не зупинятимуть громадський транспорт і не закриватимуть дитячі сади і заклади торгівлі. Про це в п'ятницю, 16 жовтня, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу громадського транспорту в червоній зоні.



У документі йдеться про винятки для кожного окремого регіону з обмежень, які набудуть чинності з 19 жовтня.



Так, у всіх регіонах, крім Донецької області, дозволена робота торгово-розважальних центрів і магазинів.



У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів в транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.



У Донецькій області дозволено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям з важкими життєвими обставинами.



В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота установ освіти.



В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.



У Київській області дозволена робота інших розважальних закладів.



Крім того, дозволена робота банків, страхових агентств, медичних і ветеринарних установ, заправок, станцій техобслуговування автомобілів, комп'ютерних сервісів, ремонту побутової техніки і поштових відділень, а також робота громадського харчування на винос і доставлення.