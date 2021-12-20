Кабмін змінив правила для жителів "червоних зон"

15:22 23 березень Київ, Україна

Жителям "червоних" регіонів заборонили перебувати на територіях загального користування без масок або респіраторів.

Відповідна норма внесена в оновлену "карантинну" постанову Кабінету Міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року постановою №230 від 22 березня, яка оприлюднена на сайті уряду.



Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:

парки (зокрема, лісопарки та парки культури і відпочинку);

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування.

Що ще заборонено в червоній зоні

У червоній зоні карантину також заборонена робота громадських закладів харчування, однак вони можуть готувати страви і напої для доставки.

Також в "червоних" регіонах закриті розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.

Роботу магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволили.

Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в цей час в "червону" зону входять Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області. З 25 березня карантинні обмеження "червоної" зони вводяться також в Дніпрі.