Кабмін змінив правила для жителів "червоних зон"

15:22 23 березень Київ, Україна

Жителям "червоних" регіонів заборонили перебувати на територіях загального користування без масок або респіраторів.
 
Відповідна норма внесена в оновлену "карантинну" постанову Кабінету Міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року постановою №230 від 22 березня, яка оприлюднена на сайті уряду.

Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:
  • парки (зокрема, лісопарки та парки культури і відпочинку);
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування.
Що ще заборонено в червоній зоні
  • У червоній зоні карантину також заборонена робота громадських закладів харчування, однак вони можуть готувати страви і напої для доставки.
  • Також в "червоних" регіонах закриті розважальні заклади, спортзали, басейни, фітнес-центри.
  • Роботу магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволили.
Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.
правила адаптивного карантина
 
За даними Міністерства охорони здоров'я, в цей час в "червону" зону входять Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області. З 25 березня карантинні обмеження "червоної" зони вводяться також в Дніпрі. 