Кабмін і Рада церков погодили обмеження на Великдень

На Великдень не будуть вводити додаткові обмеження, але українцям настійно радять дотримуватися низки рекомендацій при відвідуванні церков.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він повідомив, що Кабінет Міністрів провів зустріч з Радою церков і релігійних організацій, на якій чиновники і духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.
МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах і богослужіннях брала одна людина з домогосподарства.
Бажано максимально виключити відвідування служб літніми людьми і тими, хто страждає на хронічні захворювання.
На освяченні Великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.
Міністр закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень і травневі свята, уникати скупчень, носити маски та дотримуватися особистої гігієни. А також по можливості відкласти поїздки до друзів і родичів.
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