Кабмін і Рада церков погодили обмеження на Великдень

10:49 27 квітень Київ, Україна

На Великдень не будуть вводити додаткові обмеження, але українцям настійно радять дотримуватися низки рекомендацій при відвідуванні церков.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Хочу заспокоїти всіх громадян: МОЗ не планує подавати до уряду якісь інші правила обмежень саме на Великодні свята. Ми будемо жити з тими обмеженнями, тими правилами, які існують в країні на сьогодні", - сказав Степанов.

Він повідомив, що Кабінет Міністрів провів зустріч з Радою церков і релігійних організацій, на якій чиновники і духовенство обговорили дотримання карантинних заходів.

"Зокрема, ми домовилися про зменшення тривалості богослужінь, з одночасним збільшенням їхньої кількості, фіксації дверей в храмах, щоб вони були у відкритому стані. Також домовилися про тимчасову заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: прикладатися до хрестів, ікон, святинь", - розповів міністр.

МОЗ рекомендує, щоб участь в обрядах і богослужіннях брала одна людина з домогосподарства.



Бажано максимально виключити відвідування служб літніми людьми і тими, хто страждає на хронічні захворювання.



На освяченні Великодніх кошиків необхідно перебувати в масці.



Міністр закликав громадян утриматися від збільшення соціальних контактів на Великдень і травневі свята, уникати скупчень, носити маски та дотримуватися особистої гігієни. А також по можливості відкласти поїздки до друзів і родичів.