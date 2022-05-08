Кабмін до 24 серпня визначить розмір тарифів на електроенергію для населення

До Дня Незалежності України влада озвучить нові тарифи на електроенергію для населення, обіцяють, що різкого стрибка цін не буде.
Сергій Никифоров зазначив, що це принципова позиція глави держави, адже він розуміє - є верстви населення, для яких і нинішні тарифи високі і непосильні.
За словами прессекретаря президента, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке було прийнято на виїзному засіданні в Краматорську минулого тижня, уряд і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опрацьовують питання про те, якою саме повинна бути система оплати за електроенергію.
Сергій Никифоров також додав, що і Володимир Зеленський, та члени РНБО пильно стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону.
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