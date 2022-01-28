До 2025 року ЗСУ будуть на 80-90% укомплектовані кадровиками і на 10-20% - контрактниками

Протягом найближчих чотирьох років ЗСУ будуть на 80-90% укомплектовані кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками.
Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
"До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10-20%", - сказав Хомчак.
За словами Хомчака, вже в цьому році планується, що всі органи військового управління отримають повні оперативні можливості в нових організаційних структурах.
Виконання заходів з підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування ЗС професійним, всебічно підготовленим і мотивованим персоналом, заявив головнокомандувач.
Хомчак пояснив, що передбачається "Використання методу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації".
Крім того, планується розвиток системи військової освіти, охорони здоров'я та соціального захисту військовослужбовців. Важливим є аспект ролі сержантського і старшинського складу, зазначив Хомчак.
Головнокомандувач заявив, що "наявність запасу достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат при відбитті збройної агресії".
Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
"До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90% і військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10-20%", - сказав Хомчак.
За словами Хомчака, вже в цьому році планується, що всі органи військового управління отримають повні оперативні можливості в нових організаційних структурах.
Виконання заходів з підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування ЗС професійним, всебічно підготовленим і мотивованим персоналом, заявив головнокомандувач.
Хомчак пояснив, що передбачається "Використання методу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації".
Крім того, планується розвиток системи військової освіти, охорони здоров'я та соціального захисту військовослужбовців. Важливим є аспект ролі сержантського і старшинського складу, зазначив Хомчак.
Головнокомандувач заявив, що "наявність запасу достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат при відбитті збройної агресії".
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