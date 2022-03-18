Через Північний потік-2 українську ГТС очікують "складні роки"

Цілком очевидно, що через будівництво Північного потоку-2, сенсу в якому немає, українська газотранспортна система опинилася під загрозою. Як сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, він вважає, що українську газотранспортну систему очікують кілька складних років.
Він зазначив, що досі немає ніякого пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. Кулеба запевнив, що наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки наявний попит, а й експортні можливості Росії".
Раніше глава МЗС назвав прийнятні для Києва умови запуску ПП-2: деокупація територій і гарантія енергетичної безпеки.
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