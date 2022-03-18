Через Північний потік-2 українську ГТС очікують "складні роки"

11:03 16 червня Київ, Україна

Цілком очевидно, що через будівництво Північного потоку-2, сенсу в якому немає, українська газотранспортна система опинилася під загрозою. Як сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, він вважає, що українську газотранспортну систему очікують кілька складних років.

"Наступні кілька років будуть досить складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір з Газпромом передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася - і не змогла дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що досі немає ніякого пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. Кулеба запевнив, що наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки наявний попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в Північному потоці-2 не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - сказав Кулеба.

Раніше глава МЗС назвав прийнятні для Києва умови запуску ПП-2: деокупація територій і гарантія енергетичної безпеки.