Через негоду в Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів в 13 областях

10:09 21 липня Київ, Україна

Через погіршення погодних умов населені пункти в 13 областях залишилися без світла, найскладніша ситуація в Полтавській області.
 
Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 21 липня.
"Станом на 7:00 ранку через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 838 населених пунктів в 13 областях", - йдеться в повідомленні
  • Полтавська - 194;
  • Кіровоградська - 158;
  • Черкаська - 157;
  • Київська - 121;
  • Дніпропетровська - 38;
  • Хмельницька - 37;
  • Одеська - 32;
  • Сумська - 28;
  • Миколаївська - 24;
  • Чернігівська - 19;
  • Чернівецька - 15;
  • Вінницька - 14;
  • Запорізька - 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.