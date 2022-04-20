Через негоду в Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів в 13 областях

Через погіршення погодних умов населені пункти в 13 областях залишилися без світла, найскладніша ситуація в Полтавській області.
Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 21 липня.
- Полтавська - 194;
- Кіровоградська - 158;
- Черкаська - 157;
- Київська - 121;
- Дніпропетровська - 38;
- Хмельницька - 37;
- Одеська - 32;
- Сумська - 28;
- Миколаївська - 24;
- Чернігівська - 19;
- Чернівецька - 15;
- Вінницька - 14;
- Запорізька - 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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