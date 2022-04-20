Через негоду в Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів в 13 областях

10:09 21 липня Київ, Україна

Через погіршення погодних умов населені пункти в 13 областях залишилися без світла, найскладніша ситуація в Полтавській області.

Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 21 липня.

"Станом на 7:00 ранку через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 838 населених пунктів в 13 областях", - йдеться в повідомленні

Полтавська - 194;

Кіровоградська - 158;

Черкаська - 157;

Київська - 121;

Дніпропетровська - 38;

Хмельницька - 37;

Одеська - 32;

Сумська - 28;

Миколаївська - 24;

Чернігівська - 19;

Чернівецька - 15;

Вінницька - 14;

Запорізька - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.