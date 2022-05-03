Через негоду знеструмлені 60 населених пунктів у Львівській області

Сильні грози зі зливами і градом приносять не тільки затоплення, а й порушують подачу електроенергії в міста і села. Як стало відомо з ранкового зведення ДСНС від 1 серпня, через складні погодні умови без електроенергії залишилися 62 населених пункти в двох областях України.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, на цих вихідних в Україні буде спекотно, але місцями пройдуть дощі з грозами, повідомляв Укргідрометцентр. Опади очікуються в західних і східних областях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі