Через негоду знеструмлені 60 населених пунктів у Львівській області

12:43 01 серпня Київ, Україна

Сильні грози зі зливами і градом приносять не тільки затоплення, а й порушують подачу електроенергії в міста і села. Як стало відомо з ранкового зведення ДСНС від 1 серпня, через складні погодні умови без електроенергії залишилися 62 населених пункти в двох областях України.

"Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 62 населених пункти у двох областях (Львівська - 60, Кіровоградська - 2)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на цих вихідних в Україні буде спекотно, але місцями пройдуть дощі з грозами, повідомляв Укргідрометцентр. Опади очікуються в західних і східних областях.