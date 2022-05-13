Через негоду знеструмлені 173 населених пункти

08:37 11 грудня Київ, Україна

Шквальний вітер, мокрий сніг з дощем і мороз призвели до обриву електропроводки в трьох областях України, в результаті чого знеструмлені 173 населених пункти.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"Станом на 7:00 11 грудня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти в 3 областях, а саме: Київська - 79, Житомирська - 58, Чернівецька - 36", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Також повідомляється, що 10 грудня в зв'язку з погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі), з метою недопущення скоєння ДТП і утворення заторів, на час проведення оброблення дорожнього покриття спецтехнікою Служби автомобільних доріг, були введені тимчасові обмеження руху великогабаритного транспорту та автобусів на дорогах державного значення в Житомирській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.





Станом на 7:00 11 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.



Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 183 працівника і 808 одиниць техніки. Підрозділами ДСНС проведене буксирування 13 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 29 громадянам). Від ДСНС залучалося 29 осіб особового складу та 12 одиниць техніки.