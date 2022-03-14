Через грози та пориви вітру в Україні 40 населених пунктів знеструмлені

12:26 15 червня Київ, Україна

Синоптики попереджали про шквальні пориви вітру під час гроз і злив, які не покидають територію України. Був оголошений жовтий рівень небезпеки. На сьогодні, за повідомленням пресслужби ДСНС, через негоду без електроенергії залишилися 40 населених пунктів у трьох областях України.

"Станом на 7:00 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 40 населених пунктів у 3 областях, а саме: Київська - 27, Чернівецька - 9 і Кіровоградська - 4", - сказано в ранковому зведенні на сайті відомства у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, напередодні в Кіровоградській області град утворив замети. Відео та фото наслідків негоди опублікували в соцмережах.