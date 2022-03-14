Через грози та пориви вітру в Україні 40 населених пунктів знеструмлені

Синоптики попереджали про шквальні пориви вітру під час гроз і злив, які не покидають територію України. Був оголошений жовтий рівень небезпеки. На сьогодні, за повідомленням пресслужби ДСНС, через негоду без електроенергії залишилися 40 населених пунктів у трьох областях України.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, напередодні в Кіровоградській області град утворив замети. Відео та фото наслідків негоди опублікували в соцмережах.
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