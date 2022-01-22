Ізраїль закрив кордон для українців через COVID-19

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Влада Ізраїлю заборонила громадянам низки країн в'їзд на територію своєї країни і анулювала видані раніше спецдозволи на в'їзд.

Про це повідомляє в середу, 5 травня, Посольство України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - відзначили в посольстві.

Відзначається також, що ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 01 травня 2021 року.