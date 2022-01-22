Ізраїль закрив кордон для українців через COVID-19
19:34 05 травень Київ, Україна
Влада Ізраїлю заборонила громадянам низки країн в'їзд на територію своєї країни і анулювала видані раніше спецдозволи на в'їзд.
Про це повідомляє в середу, 5 травня, Посольство України в Ізраїлі.
"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - відзначили в посольстві.
Відзначається також, що ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 01 травня 2021 року.
"Для оформлення нового дозволу заявник повинен повторно звернутися в компетентні органи Держави Ізраїль", - повідомляють в посольстві.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі