Змінено правила голосування на місцевих виборах 2020

07:29 07 вересень Київ, Україна

Верховна Рада України внесла деякі зміни в структуру проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.



Зокрема, 5 жовтня, через місяць, буде визначено, якою буде виборча система в залежності від кількості виборців.



Так, депутатів сільських, селищних і міських рад обиратимуть: якщо більше ніж 10 тис. виборців - за пропорційною системою з умовно відкритими списками (висування виключно політичними партіями); менше ніж 10 тис. - по мажоритарці (самовисування або висування політичними партіями).



Крім того, вибори сільських, селищних і міських голів будуть проходити: при наявності більше ніж 75 тис. виборців - за мажоритарною системою абсолютної більшості (у два тури, якщо в першому ніхто не набрав більше ніж 50%); менше ніж 75 тис. - за мажоритарною системою відносної більшості (в один тур).