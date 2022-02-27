10:03 02 червень Київ, Україна

Обрано нового голову наглядової ради Укроборонпрому . Ним став колишній міністр економіки, а нині радник голови ОП - Тимофій Милованов.

Про це повідомляє пресслужба концерну.



Сам Милованов в Facebook зазначив, що наглядова рада затвердила перший за всю історію аудит, проведений ще за 2019 рік.



Члени ради також попросили гендиректора концерну підготувати план трансформації Укроборонпрому на основі критерію "здатність для адекватної відповіді для майбутніх загроз" і "створення сучасної лінійки продуктів".



Як повідомляють в Укроборонпромі, наглядова рада складається з п'яти членів. Крім Милованова це перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідних проєктів з оборони Ентоні Дж. Тетер, промисловці Олександр Носов і Ростислав Шурма.



До повноважень ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку і напрямків діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням концерном і його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.