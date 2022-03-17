Виборчий процес під контролем МВС

13:41 21 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з майбутніми виборами, які пройдуть 25 жовтня, всі підрозділи МВС переходять на посилений варіант несення служби з 21 жовтня по 1 листопада. Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У повному обсязі розгортається система управління: центральних і регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і Держприкордонслужби. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіції. Особливу увагу на переміщення всіх груп", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зазначив, що кожне повідомлення, яке надходить до чергової частини, має бути оброблено.

"Також до 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування та переведена в режим чергування. Крім того, здійснити відрядження підрозділів навчальних закладів, Нацполіції і Нацгвардії до місць несення служби, провести детальний інструктаж. Весь особовий склад повинен бути забезпечений усіма необхідними індивідуальними засобами захисту", - зазначив Яровий.

За його словами, на цей момент під охорону вже взяті 1 340 територіальних виборчих комісій із залученням 2 729 поліціянтів.

"Уже завтра, 22 жовтня, беремо під охорону дільничні виборчі комісії. Крім того, поліція продовжує роботу по документуванню правопорушень на всіх етапах виборчого процесу. Всього ж з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 6 185 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За результатами їхнього розгляду складено 1 436 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень і розпочато 475 кримінальних проваджень", - перерахував Яровий.

Перший заступник міністра підкреслив, що комунікація з Центральною виборчою комісією (ЦВК) налагоджена на 100%, тому командири на місцях повинні своєчасно реагувати на всі виклики, щоб контролювати всі непередбачені обставини.