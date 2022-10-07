Іван Баканов розповів про кількість справ за держзраду і тероризм

20:32 11 березня Київ, Україна

З моменту окупації українських земель Російською Федерацією, співробітниками СБУ відкрито понад 16 тисяч справ по підозрі в державній зраді і тероризмі.

Про це сказав глава спецслужби Іван Баканов після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), повідомляється на сайті СБУ в четвер, 11 березня.



За його словами, майже весь масив цих злочинів пов'язаний з окупацією території України і агресією з боку Росії.



"За останні сім років слідчі СБУ відкрили 16 643 кримінальних виробництва. Вони стосуються державної зради і злочинів терористичної спрямованості", - зазначив Баканов.



Крім того, СБУ розслідує справу про ведення агресивної війни проти України з боку Росії. В рамках неї оголосили низку підозр, в тому числі заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову.



Також слідчі СБУ брали участь в розслідуванні катастрофи літака Малайзійських авіаліній в 2014 році, в результаті якої загинули 298 осіб. Всі зібрані матеріали передали слідству в Нідерландах, і на сьогодні справу розглядає Окружний суд Гааги.



"Ми вдячні Офісу Генерального прокурора, Міністерству внутрішніх справ та іншим правоохоронним органам за системну роботу. Всі ми працюємо над тим, щоб жоден злочин не залишився без законного покарання", - додав Баканов.