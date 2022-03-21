Іван Баканов: в органах влади виявлено найбільше корупційних правопорушень

Сьогодні, 28 вересня, Ірина Венедиктова провела нараду з керівниками СБУ. Ключовим питанням наради виступав звіт про проведені спецслужбами України роботи з початку 2020 року по сьогоднішній день.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова зазначила, що СБУ досягла непоганих результатів.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова зазначила, що СБУ досягла непоганих результатів.
Своєю чергою глава СБУ Іван Баканов повідомив, що з початку року було відкрито 510 кримінальних проваджень за корупційними злочинами, повідомлено про підозру 679 особам, 104 людини засуджені і 143 посадові особи звільнені зі своїх посад. Він зазначив, що саме в органах влади виявлено найбільше корупційних правопорушень.
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