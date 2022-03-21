Іван Баканов: в органах влади виявлено найбільше корупційних правопорушень

12:43 28 жовтня Київ, Україна





Генпрокурорка Ірина Венедиктова зазначила, що СБУ досягла непоганих результатів. Сьогодні, 28 вересня, Ірина Венедиктова провела нараду з керівниками СБУ . Ключовим питанням наради виступав звіт про проведені спецслужбами України роботи з початку 2020 року по сьогоднішній день.Генпрокурорка Ірина Венедиктова зазначила, що СБУ досягла непоганих результатів.

"З точки зору викриття таких правопорушень у Служби безпеки України дійсно є динаміка і результати. Ми повинні блокувати і руйнувати цілі корупційні схеми. Перемога в цій боротьбі можлива лише при комплексному підході. Крім цього, треба зосередитися на відшкодуванні збитків у цій категорії справ", - сказала вона.

Своєю чергою глава СБУ Іван Баканов повідомив, що з початку року було відкрито 510 кримінальних проваджень за корупційними злочинами, повідомлено про підозру 679 особам, 104 людини засуджені і 143 посадові особи звільнені зі своїх посад. Він зазначив, що саме в органах влади виявлено найбільше корупційних правопорушень.