Підсумком переговорів Україна-Грузія стало збільшення товарообігу між країнами

14:40 23 червня Київ, Україна

Поточний рік повинен стати переворотним у відновленні торговельно-економічних відносин між Україною та Грузією, збільшення товарообігу тільки в цьому році прогнозується на 25%.



Про це заявив сьогодні за підсумками зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі президент України Володимир Зеленський.

"Грузія для нас - важливий торговельний партнер. Я впевнений, що всупереч пандемії коронавірусу ми вже в цьому році активізуємо торгово-економічне співробітництво. Позитивною тенденцією стане збільшення товарообігу на 25%. Це буде одним з головних завдань спільної україно-грузинської комісії з питань економічного співробітництва", - зазначив Зеленський.

За його словами, проведення чергового засідання з питань торгово-економічного співробітництва заплановане на вересень поточного року.