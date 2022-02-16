Підсумки другого дня боїв у Нагірному Карабаху

У понеділок, 28 вересня, інтенсивні бої на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху були підкріплені використанням сторонами конфлікту безпілотників, далекобійної артилерії та важкої бронетехніки.
За даними влади невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), загинули 58 осіб, тоді як ще близько 200 поранених були переправлені до столиці Вірменії Єревану. Таким чином, за другий день протистояння загинули 27 військових НКР.
Азербайджанська сторона офіційно повідомила про загибель лише дев'яти та поранення 32 цивільних осіб за два дні протистояння, передає агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Напередодні влада країни говорила про п'ятьох жертв серед цивільних.
Про втрати серед військових Баку не повідомляє уже другий день. Але з огляду на оприлюднені протилежною стороною відео- та фотоматеріали, на яких зображені тіла загиблих у військовій формі, яку носять азербайджанські військові, і підбиту бронетехніку, збройні сили Азербайджану, очевидно, також зазнали серйозних втрат серед особового складу.
Як стверджує Баку, азербайджанським військовим в другий день боїв вдалося зайняти нові висоти і знищити ще кілька одиниць бойової техніки супротивника. Своєю чергою в Єревані запевняють, що всі спроби наступу збройних сил Азербайджану успішно припинені.
Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав до негайного припинення вогню та направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон, заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.
"Генсек ООН щойно говорив з президентом Азербайджану, незабаром поговорить з прем'єр-міністром Вірменії", - сказав він у понеділок журналістам, цитує агентство "Інтерфакс".
За словами Дюжарріка, Гутерріш під час розмови з Алієвим закликав до негайного припинення вогню, відновлення змістовних переговорів без попередніх умов під егідою співголів Мінської групи, а також до негайного повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон. "І прем'єр-міністру Вірменії ми скажемо абсолютно те ж саме", - додав Дюжаррік.
Раніше із закликами припинити бойові дії виступили ЄС, Німеччина, США та інші країни. Відрізняється лише позиція Туреччини, президент якої Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабаху, а Вірменію назвав головною загрозою миру та стабільності в регіоні.
За даними влади невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР), загинули 58 осіб, тоді як ще близько 200 поранених були переправлені до столиці Вірменії Єревану. Таким чином, за другий день протистояння загинули 27 військових НКР.
Азербайджанська сторона офіційно повідомила про загибель лише дев'яти та поранення 32 цивільних осіб за два дні протистояння, передає агентство "Інтерфакс-Азербайджан". Напередодні влада країни говорила про п'ятьох жертв серед цивільних.
Про втрати серед військових Баку не повідомляє уже другий день. Але з огляду на оприлюднені протилежною стороною відео- та фотоматеріали, на яких зображені тіла загиблих у військовій формі, яку носять азербайджанські військові, і підбиту бронетехніку, збройні сили Азербайджану, очевидно, також зазнали серйозних втрат серед особового складу.
Як стверджує Баку, азербайджанським військовим в другий день боїв вдалося зайняти нові висоти і знищити ще кілька одиниць бойової техніки супротивника. Своєю чергою в Єревані запевняють, що всі спроби наступу збройних сил Азербайджану успішно припинені.
Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав до негайного припинення вогню та направлення спостерігачів ОБСЄ в регіон, заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.
"Генсек ООН щойно говорив з президентом Азербайджану, незабаром поговорить з прем'єр-міністром Вірменії", - сказав він у понеділок журналістам, цитує агентство "Інтерфакс".
За словами Дюжарріка, Гутерріш під час розмови з Алієвим закликав до негайного припинення вогню, відновлення змістовних переговорів без попередніх умов під егідою співголів Мінської групи, а також до негайного повернення спостерігачів ОБСЄ в регіон. "І прем'єр-міністру Вірменії ми скажемо абсолютно те ж саме", - додав Дюжаррік.
Раніше із закликами припинити бойові дії виступили ЄС, Німеччина, США та інші країни. Відрізняється лише позиція Туреччини, президент якої Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв'язку з боями в Нагірному Карабаху, а Вірменію назвав головною загрозою миру та стабільності в регіоні.
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