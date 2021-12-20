Підсумки зустрічі Зеленського з еміром Катару

В ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, сторони підписали низку важливих документів та обговорили питання двостороннього співробітництва.
Також обговорювалися інвестиції в Україну і постачання продовольства в Катар, повідомляє пресслужба Офісу Президента 5 квітня.
Під час зустрічі також йшлося про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема, будівництво доріг і мостів. Зеленський висловив надію, що катарські компанії приєднаються до проєктів Великого будівництва вже в цьому році.
Співрозмовники окреслили пріоритетні напрями взаємодії між Україною та Катаром, обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній сфері та сфері безпеки.
Сторони висловили задоволення високим рівнем українсько-катарських відносин, заснованих на принципах довіри, взаємоповаги і партнерства.
Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну в зручний для нього час.
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