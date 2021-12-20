Підсумки зустрічі Зеленського з еміром Катару

15:15 05 квітень Київ, Україна

В ході зустрічі президента України Володимира Зеленського з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, сторони підписали низку важливих документів та обговорили питання двостороннього співробітництва.



Також обговорювалися інвестиції в Україну і постачання продовольства в Катар, повідомляє пресслужба Офісу Президента 5 квітня.

"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів в регіоні Затоки і має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", - підкреслив він.

Під час зустрічі також йшлося про залучення інвестицій з Катару в розвиток інфраструктурних об'єктів в Україні, зокрема, будівництво доріг і мостів. Зеленський висловив надію, що катарські компанії приєднаються до проєктів Великого будівництва вже в цьому році.

"Також наголошувалося на важливості розширення проєктів концесії українських портів. У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу і диверсифікації джерел енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники окреслили пріоритетні напрями взаємодії між Україною та Катаром, обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній сфері та сфері безпеки.



Сторони висловили задоволення високим рівнем українсько-катарських відносин, заснованих на принципах довіри, взаємоповаги і партнерства.

Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну в зручний для нього час.