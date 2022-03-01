Підсумки саміту Україна-ЄС

09:56 07 жовтень Київ, Україна

6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт Україна-ЄС. Унаслідок світової пандемії коронавірусу саміт двічі переносили. За день до саміту, 5 жовтня, була змушена піти на карантин і керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. На зустрічі з Володимиром Зеленським її замінив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.



Однак це не завадило саміту стати успішним. Українська делегація привезла в Київ шість угод на 390 млн євро, які стосуються модернізації "Укрпошти", змін клімату, розвитку громадянського суспільства та підтримки українських регіонів. Також в Брюсселі запевнили, що нашому безвізу нічого не загрожує і його робота буде відновлена після пандемії. Але найголовніше - ЄС готовий допомогти Києву отримати вакцину від COVID-19 і обговорювати співробітництво про її майбутнє виробництво в Україні.





Саме від цього залежить отримання Україною 1,2 млрд євро за новою програмою макрофінансової допомоги, яку ЄС схвалив ще в квітні.



Жозеп Боррель не став відмовлятися від своїх слів, що "ЄС - це не банкомат" (ця фраза була в його блозі, опублікованому 23



"Допомога ЄС Україні, яка зумовлена проведенням реформ, не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності", - заявив Жозеп Боррель, додавши, що аналогічні вимоги стоять і перед країнами-членами ЄС. Незважаючи на негативні очікування і лист депутатів Європарламенту керівнику фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії з попередженням скасувати безвіз для деяких українських політиків за згортання реформ, результати саміту для України виявилися позитивними. Керівники ЄС не стали сильно лаяти Україну за хаос в роботі антикорупційних органів - Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Однак в спільній заяві за підсумками саміту все ж згадали про необхідність прискорити судову реформу і боротьбу з корупцією.Саме від цього залежить отримання Україною 1,2 млрд євро за новою програмою макрофінансової допомоги, яку ЄС схвалив ще в квітні.Жозеп Боррель не став відмовлятися від своїх слів, що "ЄС - це не банкомат" (ця фраза була в його блозі, опублікованому 23 вересня за підсумками візиту до Києва), зазначивши, що Брюссель не зупинить фінансову допомогу Україні, але тільки в обмін на реформи."Допомога ЄС Україні, яка зумовлена проведенням реформ, не є безумовною, ми не діємо з міркувань благодійності", - заявив Жозеп Боррель, додавши, що аналогічні вимоги стоять і перед країнами-членами ЄС.



Перспектива членства

Дуже добре, що в підсумковій заяві знайшлося місце "визнанню європейських прагнень і європейського вибору України", як це і записано в Угоді про асоціацію. Однак про перспективу членства України в спільних деклараціях, заявах чи комюніке ЄС навіть не хоче чути. Ні для кого не секрет, що консенсусу серед країн-членів Євросоюзу щодо перспективи членства України немає. Тому, мовляв, навіщо ж роздмухувати вогонь, якщо краще зосередитися на імплементації Угоди про асоціацію. Тим більше Україна взялася за перегляд її торговельної частини. Погодився на це і ЄС.



Незважаючи на це, хороший тон напередодні саміту задав Володимир Зеленський. В інтерв'ю виданню Politico він заявив: "Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС". А вже під час самого саміту Зеленський сказав лідерам блоку, що Україна таки буде членом ЄС.



"Коли президент Володимир Зеленський виступав зі вступним словом, сказав одну дуже просту фразу президенту Європейської Ради та високому представнику з питань зовнішньої політики ЄС: "Україна - це майбутній член ЄС". І сьогодні президент був дуже чітким і предметним з приводу наших очікувань, на що ми готові йти, щоб ця фраза вже звучала не в майбутньому часі, а в сьогоденні", - підкреслив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.



Відкрите небо і промисловий безвіз



Найбільшим проривом цього саміту має стати підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Вже давно сторони готові завізувати документ. Однак через суперечку між Великобританією та Іспанією про статус аеропорту "Гібралтар", навіть незважаючи на "розлучення" Лондона і Брюсселя після Brexit, укладення Угоди відклали.



Але не надовго. За словами Володимира Зеленського, "відкрите небо" підпишуть на початку наступного року, тому що 1 січня 2021 року закінчується перехідний період виходу Британії з ЄС. А це значить ще більше лоукостів в Україні і ще більш низькі ціни на авіаквитки.



Що стосується Угоди ACAA - промислового безвізу - вже розпочала роботу експертна місія ЄС, яка повинна оцінити законодавство і готовність України до її підписання. Потім Євросоюз дасть рекомендації, як і що поліпшити. Тільки після цього можна говорити про підписання Угоди, яка дасть українському товаровиробнику можливість вільно реалізовувати свою продукцію на ринку ЄС.



